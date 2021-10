Guten Morgen, Rendsburg! : Knutschende Busfahrer am Straßenrand

Optische Täuschung oder küsst da ein Busfahrer tatsächlich eine Frau? Eine Rendsburgerin schaut noch einmal nach.

Rendsburg | Eine Rendsburgerin war gestern im Kreisgebiet unterwegs. Als sie so mit ihrem Auto über die Landstraße fuhr, sah sie einen Bus in einer Haltebucht eine Pause machen. Nichts Besonderes. Das sieht man ja öfter. Einen flüchtigen Blick in den Bus wagt sie trotzdem. Huch? „Ne“, denkt sie, „das kann nicht sein.“ Da knutscht der Busfahrer doch gerade mit eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.