Basketball : Kniffliger Rückrundenstart

In der 1. Basketball-Regionalliga Nord empfangen die Rendsburg Twisters am Sonnabend (19.15 Uhr) die TSG Westerstede mit Topscorer Schröder.

von mey

04. Januar 2019, 18:21 Uhr

Drei der vier Sonnabende im Januar dürften für die Twisters-Fans bereits verplant sein. Die Rendsburger Korbjäger genießen in der 1. Basketball-Regionalliga Nord im ersten Monat des Jahres in drei von vier Begegnungen Heimrecht. Den Anfang macht am Sonnabend (19.15 Uhr) das Duell mit den Eagles der TSG Westerstede. Es folgen in der Herderschule Duelle gegen Göttingen (12. Januar) und Stade (26. Januar.).

Gerne erinnert sich Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt an den Saisonauftakt in Westerstede (98:84) zurück: „Dass wir Westerstede gleich am Anfang hatten, war unser Glück. Danach haben sie sich gesteigert.“ Nach vier Niederlagen gingen die Adler auf Beutezug, katapultierten sich mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien vor Weihnachten – darunter drei Auswärtssiege in Folge – auf Tabellenrang 7.

Homfeldt nutzte die zehntägige Pause, um den Akku wieder aufzuladen. Ab dem Trainingsbeginn am 27. Dezember ist der Fokus auf Westerstede gerichtet. „Wir müssen den Rost abschütteln und in unseren gewohnten Rhythmus kommen“, hofft der Twisters-Coach wieder auf „flüssige Spielzüge“. Aufpassen muss der Tabellenfünfte auf Marcello Schröder, der mit 308 Punkten (durchschnittlich 22 Zähler pro Partie) der beste Scorer der Liga ist. „Und auch der zweitbeste Rebounder“, schiebt Homfeldt nach. Sven Gottschalk darf sich der Sonderbewachung annehmen. Doch der Vorjahreszehnte ist weit mehr als Schröder. Neben talentierten Akteuren aus der Kooperation mit dem Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg verbreitete zuletzt Franjo Borchers beim 84:76-Sieg in Vechta mit 28 Punkten, darunter sieben Dreiern, Angst und Schrecken. „Er hat sogar aus zwei Metern hinter der Dreierlinie getroffen. Das ist schwer zu verteidigen“, weiß auch Homfeldt, der seine Profis Pierce Cumpstone und Julian Pesava auf den besten TSG-Distanzschützen loslässt. Personell haben die Twisters fast alle an Deck. Ben Becker fehlt aus privaten Gründen. Die Oberschenkelblessur von Henning Rixen scheint pünktlich zum Jahresstart auskuriert.