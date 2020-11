Rendsburger Corona-Kolumne : Klopapier: Die Hamster sind wieder unterwegs

Mysteriöses Kaufverhalten: Kaum steigen die Corona-Zahlen, leeren sich die Toilettenpapier-Regale.

von Helma Piper

05. November 2020, 09:06 Uhr

Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Seit strengere Corona-Beschränkungen gelten, wächst wieder die Furcht vor dem Toilettenpapier-Mangel. In den ersten Regalen klaffen erneut große Lücken. Und so mancher Einzelhändler hat eine Botschaft für seine Kunden hinterlassen. Aber anscheinend nützt der Appell an die Vernunft nur wenig. Also wird restriktiv verfahren: Nur noch ein Paket pro Kunde. Das ist sehr vernünftig. Warum die Menschen das Klopapier horten, hat noch kein Wissenschaftler schlüssig erklären können. „In den Hamsterkäufen sehe ich einen Versuch, angesichts einer großen diffusen Bedrohung sich doch Beruhigung zu verschaffen“, sagte Gottfried Barth von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Tübingen in einem Interview. Nun ja. Lebensmittelvorräte – das ist verständlich und eben auch vernünftig. Aber Klopapier? In den sozialen Medien grassieren Sprüche und Bilder, die die Toilettenpapier-Verlust-Phobie aufs Korn nehmen. Manchmal mit deftigen Worten: „Leute kauft Flüssigseife und kein Klopapier. Das Virus wird über die Hände übertragen und nicht über den Hintern.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.