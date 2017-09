Unfall in Rendsburg : Kleinkind läuft vor Auto und verletzt sich schwer

Rendsburg | Bei einem Unfall in der Rendsburger Professor-Koopmann-Straße ist am Dienstagvormittag ein Kleinkind schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog eine 51-Jährige mit ihrem Auto in die Straße ab. Unmittelbar danach nahm die Frau ein Geräusch wahr.

Es stellte sich heraus, dass ein knapp zweijähriges Mädchen vor das Auto der Frau gelaufen war, ohne dass sie dieses wahrnehmen konnte. Das Kind hatte von den Eltern unbemerkt das Haus verlassen. Das Kleinkind zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kieler Klinik gebracht.

von Sarah Sauerland

erstellt am 05.Sep.2017 | 12:54 Uhr