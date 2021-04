Guten Morgen, Rendsburg! : Kleiner Tipp zum Pflanzen von Narzissen

In Groß Britannien kennt man wahre Narzissenfelder schon lange. Seit etlichen Jahren sieht man sie auch hier vermehrt.

Selbst an trüben Tagen sorgen sie für leuchtende Akzente: Narzissen. Zwischen Rendsburg und Fockbek blühen sie am Wegesrand. Sie zieren die Berliner Straße. Und auch in zahlreichen Dörfern finden sich kleine Narzissenfelder in Vorgärten oder entlang der Hauptstraße. Vor rund vierzig Jahren war das noch anders. Du wuchsen die Osterglocken in dem einen o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.