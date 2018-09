Basketball : „Kleiner, schneller, beweglicher“

Die Rendsburg Twisters gehen in der 1. Basketball-Regionalliga Nord mit verändertem Kader an den Start. Der Klassenerhalt ist das Saisonziel.

von mey

13. September 2018, 16:16 Uhr

Nachdem die Basketballfans in der Vorsaison die besten Twisters aller Zeiten bestaunen durften, stellt Trainer Bjarne Homfeldt die Anhänger seines Teams auf eine schwierige Saison ein: „Wir spielen in der stärksten Regionalliga aller Zeiten.“ Am Sonntag (16 Uhr) gastieren die Rendsburg Twisters in der Hössensporthalle beim Vorjahreszehnten TSG Westerstede.

Thorben Haake zog es wieder in die 2. Bundesliga Pro B zu den Itzehoe Eagles, Fabian Kleveman hat aufgehört. Die Profis Deji Adekunle (nach Italien) und Garrett Jefferson zum Aufsteiger und Ligarivalen Baskets Wolmirstedt kehrten dem BBC ebenso den Rücken. Doch Homfeldt bleibt gelassen: „Unsere Profis haben uns immer nach einem Jahr verlassen. Die Abgänge Kleveman und Haake können wir gut ausgleichen.“ Im Aufbauspiel sollen sich die Youngster Patrick Sopha (20) und Jakob Menges (19) auf der Entwicklungsleiter weiter nach oben entwickeln. Mit Kleveman und Adekunle fehlen indes zwei „Kanten“ unter dem Brett. „Wir müssen unseren Spielstil umstellen“, weiß Homfeldt: „Unsere Spieler sind in dieser Saison kleiner, schneller, beweglicher.“ Abzuwarten bleibt, wie die neuen Profis, der Australier Julian Pesava und der US-Boy Pierce Cumpstone, einschlagen.

Der Twisters-Coach bleibt Realist. Platz 5 aus der Vorsaison zu wiederholen, scheint in weiter Ferne. „Klassenerhalt“, nennt Homfeldt das Ziel, zumal mit RW Cuxhaven und RSV Eintracht Stahnsdorf zwei Zweitliga-Absteiger in der 15er-Staffel auftauchen. Vier Teams steigen aus der 1. Regionalliga Nord ab. „Das ist hammerhart“, so Homfeldt: „Ich könnte derzeit kein Team nennen, dass ich unten in der Tabelle erwarte.“ Selbst die drei Aufsteiger Wolmirstedt, Hannover und Eimsbütteler TV haben ihre Stärken. Gegen den ETV wurden zwei Vorbereitungsspiele – beide aber nicht in Bestbesetzung – verloren. „Unsere Leistung aus der Vorsaison macht Mut. Wir setzen auf unseren Teamgeist“, sagt Homfeldt trotz „furchtbarer Vorbereitung“. Weil ein neuer Hallenboden in der Herderschule verlegt wurde, konnte nicht optimal trainiert werden. Christopher Geist (beruflich eingebunden) und Kapitän Max Hillner (Fuß-Stauchung) konnten erst am vergangenen Dienstag erstmals wieder zusammen trainieren.

Abgänge: Deji Adekunle (Monteroni, Italien), Thorben Haake (Itzehoe Eagles), Garrett Jefferson (Baskets Wolmirstedt), Fabian Kleveman, Moritz Buhrmann (beide Laufbahn beendet), Ole Schleth (Kreuzbandriss).

Kader:Aufbau/Flügel: Julian Pesava (Cockburn Cougars), Lennard Willer (VfL Astrostars Bochum), Max Hillner, Alex Mau (eigene Jugend). Aufbau: Jakob Menges, Patrick Sopha, Gbenga Hansen (eigene Jugend). Flügel: Ben Becker (TS Einfeld), Sven Gottschalk, Alexander Rabe (eigene Jugend), Henning Rixen, Daniel Merz. Center: Christopher Geist. Flügel/Center: Pierce Cumpstone (Telstar Hesperange), Said Schariff (TSV Ellerbek).