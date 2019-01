von Helma Piper

24. Januar 2019, 12:54 Uhr

Die Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins Aukrug in Innien ist umgebaut worden. Die Neueröffnung auf dem Gelände des Gesundheitszentrums am Raiffeisenturm findet am Mittwoch, 30. Januar, von 9 bis 11 Uhr statt. Geöffnet ist die Kleiderkammer in der Folge dann immer mittwochs von 9 bis 11 Uhr.