Herderschule Rendsburg : Klassentraffen nach 60 Jahren: Nach dem Büffeln gab es Bier

Der Abschlussjahrgang von 1958 schwelgt in Erinnerungen – 60 Jahre nach dem Abitur.

von Horst Becker

30. April 2018, 14:16 Uhr

Sechs Jahrzehnte sind seit ihrem Abitur an der Herderschule in Rendsburg vergangen. Am Sonnabend feierten 13 der damals 23 Schulkameraden im „Lamp’schen Keller von 1848“ ein Wiedersehen. Ihre Reifeprüfung legten sie im winterlichen Februar in dem Schulhaus auf dem Gymnasiumsberg ab, das während der 1960er-Jahre abgerissenen wurde. Dort steht heute das Rendsburger Rathaus. Der Straßenname „Am Gymnasium“ blieb.

Die „Ehemaligen“ haben sich seit 1958 alle fünf Jahre getroffen. „Seit 2008 haben wir den Turnus aus ‚biologischen Gründen‘ auf zweieinhalb Jahre verkürzt“, erläuterte der langjährige Organisator des Klassentreffens, Dr. Jürgen Berndt, der in Kiel lebt. Florian Gottschlich, heute 81 Jahre alt, hat Rendsburg die Treue gehalten. Nach seiner Studentenzeit in Berlin kehrte er sogar als Lehrer an „seine“ Herderschule zurück und war dort mehr als 30 Jahre tätig.

Foto: Archiv

Gern erinnert er sich daran, dass er mit der Forderung nach einer Laufbahn rund um den Sportplatz den Bürgermeister einst „zur Weißglut“ trieb. „Aber wir haben die Bahn bekommen und die Schüler mussten nicht immer nur 100 Meter geradeaus laufen“, berichtete er und zeigte sich noch immer erfreut über seine Hartnäckigkeit. Aus der Schulzeit blieben ihm die günstigen Bierpreise in Erinnerung. „Nach dem Unterricht haben wir uns in der ‚Markthalle‘ oft ein großes Bier für 50 Pfennige geholt.“ Norbert Genschke denkt gern an die Nachmittage in der Hohen Straße zurück. „Da sind wir immer rauf und runter gegangen und haben die Mädchen beguckt. In der Klasse waren wir ja nur Jungen.“