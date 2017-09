Vermüllung der Meere und Mikroplastik : Kitesurf-Star Mario Rodwald: Freestyle im indonesischen Müllteppich

vergrößern 1 von 2 Foto: Screenshot ARD-Mediathek 1 von 2

von Aljoscha Leptin (Interview)

erstellt am 29.Sep.2017 | 06:45 Uhr

Rendsburg | Mario Rodwald war bislang vor allem als erfolgreicher Sportler bekannt. Acht Mal gewann der Freestyle-Kitesurfer die deutschen Meisterschaften, drei Mal wurde er Europameister. Heute wird im NDR-Fernsehen eine Dokumentation ausgestrahlt, die zeigt, dass der in Rendsburg und Kiel lebende Sportler auch ein großer Verfechter des Umweltschutzes ist.

In „Plastik in jeder Welle“ surft er an verdreckten Küsten in Indonesien und macht so auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam. Außerdem besucht er Institutionen, die dafür kämpfen, die Probleme in den Griff zu bekommen. LZ-Redaktionsmitglied Aljoscha Leptin sprach mit dem 26-Jährigen über den Hintergrund des Projekts, die Dreharbeiten und den Zustand der hiesigen Strände.

Wie entstand die Idee zu dem Fernsehprojekt?

Ich bin im Frühjahr 2016 vor Island durch das Eismeer gesurft. Es war unfassbar schön zwischen all den Gletschern. Und unglaublich sauber. Training und Wettkämpfe führen mich aber auch oft nach Asien. Dort bietet sich ein gänzlich anderes Bild: Alles Mögliche schwimmt im Wasser herum. Da hab ich mir vorgenommen, filmen zu lassen, wie ich durch vermülltes Wasser surfe, um die Missstände aufzuzeigen. Und um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Oasen wie die isländische Küste langfristig nicht auch zu Müllhalden verkommen.

Wo wurde gedreht?

Wir waren im Mai dieses Jahres in einer Bucht in Indonesien. Man sieht mich in der Reportage durch Müllteppiche kiten. Die restlichen Dreharbeiten entstanden an deutschen Küsten. Wir haben die Zustände vor Ort untersucht und uns mit Leuten getroffen, die etwas gegen die Verschmutzung der Meere tun.

Was waren die ungewöhnlichsten Fremdkörper, die Sie in Indonesien im Wasser gesehen haben?

Es war eigentlich alles dabei. Vor allem natürlich sehr viele Plastikflaschen und -tüten. Aber zum Beispiel auch Spielzeugfiguren. Besonders furchtbar waren Nadeln und Spritzen aus Krankenhäusern. Hinzu kommen die toten Ratten, die sich im Wasser aufblasen. Wenn man dort untergeht, ist es extrem ekelhaft.

Wie viel Zeit hat das Projekt in Anspruch genommen?

Inklusive der Recherchearbeiten etwa ein Jahr. Das NDR-Team hat mich toll unterstützt. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Es war für mich auch eine spannende Erfahrung, mal hinter die Kulissen einer Fernsehproduktion zu gucken.

Wie ist es um die hiesigen Strände bestellt?

Deutlich besser als um die asiatischen. Die Strände sind grundsätzlich sehr sauber. Aber wenn man ein bisschen genauer hinsieht, stößt man auch hier auf Probleme: An der Küste von Mellum sind wir auf Reste von Munition und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Außerdem haben wir mit einem Forscherteam der Universität Kiel Eissturmvögel untersucht. Diese leben auf dem Meer. 95 Prozent von ihnen haben Plastik im Bauch. Viele von ihnen sterben daran. Das ist schon sehr erschreckend.

Gehen Sie auch auf das Thema „Mikroplastik“ ein?

Ja. Wir haben mit einem Team der Uni Oldenburg über diese unsichtbare Gefahr gesprochen. Mikroplastik wird vor allem in Kosmetikprodukten verwendet. Es wird durch Kläranlagen nicht herausgefiltert, sondern geht direkt ins Wasser. Dort gelangt es in Organismen und bindet schädliche Stoffe. Auf diese Weise gelangen Schadstoffe, die nicht abgebaut werden können, in die Nahrungskette.

Was ist die Botschaft der Dokumentation?

Es geht vor allem um Aufklärung. Wir wollen den Leuten das Thema auf eine interessante Art und Weise nahe bringen und ein Problembewusstsein schaffen. Es ist wichtig, dass viele sich damit befassen. Nur so kann Druck auf die Politik entstehen, etwas zu unternehmen.

Kann auch jeder Einzelne seinen Beitrag leisten?

Natürlich. Jeder kann sich im Internet informieren, welche Produkte Mikroplastik enthalten. Beim Einkaufen kann man darauf achten, keine Plastiktüten zu kaufen. Aber für richtig große Veränderungen müssen Politik und Wirtschaft mitziehen. Da ist es auch wichtig, dass Projekte entstehen, die sich finanziell lohnen und gleichzeitig gut für die Umwelt sind.

Das NDR-Fernsehen zeigt die 30-minütige Dokumentation „Plastik in jeder Welle“ am Freitag um 21.15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es am Sonnaben um 8.30 Uhr. Der Film ist bereits jetzt über die ARD-Mediathek zu sehen.