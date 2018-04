Hohenweststedt : Kita-Kosten sinken: Eltern erhalten Geld zurück

Die Preiserhöhung vom Januar für den kommunalen Kindergarten in Hohenwestedt wurde gekippt.

von Hans-Jürgen Kühl

20. April 2018, 09:56 Uhr

Hohenweststedt | Der Hohenwestedter Gemeinderat hat die umstrittene, seit Jahresbeginn gültige Erhöhung der Gebühren für die kommunale Kindertagesstätte zurückgenommen. Die zu viel gezahlten Beiträge der Monate Januar bis April werden an die Eltern zurückbezahlt. Die SPD-Fraktion scheiterte mit ihrem weitergehenden Antrag zu einer Senkung der Kita-Gebühren unter das Niveau von 2017 an der Stimmenmehrheit von CDU und FDP.

Am 13. Dezember hatte der Hohenwestedter Gemeinderat mit der gleichen Stimmenmehrheit von CDU und FDP eine Erhöhung der Kita-Gebühren um acht Prozent beschlossen. Dieser Beschluss war von vehementen Elternprotesten begleitet gewesen (wir berichteten), weil die Gebühren dadurch innerhalb von knapp vier Jahren um 54 bis 74 Prozent (je nach Betreuungsgruppe) anstiegen. Die SPD-Fraktion hatte in der Dezember-Sitzung vergeblich eine Vertagung der Beschlussfassung beantragt.

Für die Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend hatten nun sowohl die SPD als auch die CDU Anträge zum Thema Kita-Gebühren vorbereitet. Seit dem Dezember-Beschluss haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen nämlich grundlegend geändert. Bereits am 11. Januar hatten das Land Schleswig-Holstein und die kommunalen Landesverbände eine Einigung über ein Maßnahmenpaket erzielt. Das Land kündigte erhebliche Aufstockungen seiner Zuschüsse für die Kita-Finanzierung an: eine Erhöhung der Mittel für den Ü3-Bereich von bislang 80 auf 95 Millionen Euro in diesem Jahr und sogar 100 Millionen Euro im kommenden Jahr. Für die U3-Kinder will das Land 2018 statt wie bisher 50,4 nun 80 Millionen Euro locker machen, 2019 dann 95 Millionen Euro.

Für die Gemeinde Hohenwestedt bedeutet dies zusätzliche Kita-Fördermittel aus Kiel in Höhe von 56.100 Euro. Die von CDU und FDP beschlossene Gebührenerhöhung hatte Mehreinnahmen in Höhe von 47.400 Euro zum Ziel gehabt.

Dass man die umstrittene Gebührenanhebung angesichts der neuen Zahlen zurücknehmen könne, darüber waren sich nun alle Gemeindevertreter einig. Die von CDU und SPD vorgelegten Anträge zur Gebührensenkung unterschieden sich allerdings ganz erheblich. Die CDU forderte „auf Basis der von der Landesregierung Schleswig-Holstein für das Jahr 2018 zugesagten Finanzhilfe für die Betriebskostenerstattung der Kindertagesstätten eine Entlastung der Eltern in voller Höhe dieses Anteils.“ Mit anderen Worten: Die Eltern-Gebühren sollten wieder auf das Beitragsniveau von 2017 zurückgesetzt werden. Nach dem Willen der SPD sollte die Gebührenerhöhung vom Dezember komplett zurückgenommen und die 56100 Euro vom Land darüber hinaus zur weiteren Senkung der Eltern-Beiträge unter das Niveau von 2017 eingesetzt werden. „Unser Haushalt ist super“, befand der SPD-Fraktionsvorsitzende Udo Ahlf mit Blick auf die Mehreinnahmen von über 800.000 Euro, die im aktuellen Etat verbucht werden konnten. „Wir möchten eine Senkung der Kindergartengebühren“, betonte die SPD-Kreistagsabgeordnete Iris Ploog.

CDU-Gemeindevertreter Carsten Wiele gab zu bedenken, dass die aktuelle Tariferhöhung im öffentlichen Dienst den Kita-Etat mit Personal-Mehrkosten von 38.000 Euro belaste, der Gemeindeanteil also auch im Falle des CDU-Antrags um rund 30.000 Euro steige.

Die SPD scheiterte mit ihrem Antrag an der 11:5-Stimmenmehrheit von CDU und FDP. Anschließend wurde mit den Stimmen von CDU und FDP die Umsetzung des CDU-Antrags beschlossen. Das heißt: Die Kita-Beiträge für die Eltern werden auf den Stand von 2017 zurückgesetzt. Die neue Gebührensatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft. „Es findet deshalb eine Rückzahlung an die Eltern statt“, erklärte Bürgermeister Jan Butenschön.

Bürgervorsteher Holger Bütecke hatte zum Auftakt der Sitzung von einer Müllsammelaktion des CDU-Ortsverbands berichtet. „Obwohl wir im Park Wilhelmshöhe eine Kita-Outdoorgruppe mit 16 Kindern rumlaufen haben, schlagen dort verantwortungslose Leute Flaschen kaputt und entsorgen ihren Müll“, regte sich Bütecke auf: „Das ist eine Katastrophe! Unser öffentlicher Park sieht schlimm aus. Ekelhaft!“