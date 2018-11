Kita-Kinder backen mit Landfrauen

Gemeinsame Einstimmung auf die Adventszeit

von Helma Piper

21. November 2018, 13:17 Uhr

Mehr als 1500 Plätzchen an zwei Vormittagen: Landfrauen und Kita-Kinder waren bei ihrer gemeinsamen vorweihnachtlichen Backaktion ziemlich produktiv. Als fleißige Helfer der Landfrauen waren „Hamster“, „Spatzen“, „Störche“ und auch „kleine Wölfe“ und „Wildschweine“ im Einsatz.

Das gemeinsame Plätzchenbacken ist sowohl für die Aukruger Landfrauen als auch für die Mädchen und Jungen der kommunalen Kindertagesstätte der Startschuss in die Adventszeit. „Diese Aktion veranstalten wir schon seit über zehn Jahren“, berichtete Sabine Reimers vom Landfrauenverein, „wir bieten das gern an, weil ja viele berufstätige Eltern heutzutage kaum noch Zeit haben, mit ihren Kindern zu backen.“ Die gemeinschaftliche Plätzchenproduktion sei die ideale Einstimmung auf die Adventszeit. „Die Kinder üben ja nun auch schon die ersten Weihnachtslieder ein, und da passt es gut, dass wir jetzt zusammen Plätzchen backen“, befand Sabine Reimers.

Mit ihrer langjährigen Backerfahrung sind die Landfrauen ein eingespieltes Team, das weiß, wie man den generationsübergreifenden Backspaß am besten organisiert. „Wir haben jeweils 20 Minuten für jede Schwadron von zehn bis zwölf Kindern eingeplant“, erläuterte Sabine Reimers. Insgesamt 80 Mädchen und Jungen konnten auf diese Weise ihr Backtalent unter Beweis stellen. Die Landfrauen hatten ausreichend Mürbe- und Sirupteig mitgebracht. Aus dem Kita-Fundus stammten die Ausstechformen, mit denen die Kinder Plätzchen in Stern-, Engel-, Weihnachtsmann-, Elch-, Lebkuchenmännchen- oder Schaukelpferd-Form produzieren und mit Zuckerperlen und -sternchen verzieren konnten.

Neben den im Kita-Gebäude betreuten „Hamstern“, „Störchen“ und „Spatzen“ mischten auch zwei Outdoor-Gruppen beim Plätzchenbacken mit: die „Wildschweine“ und die im laufenden Kita-Jahr neu gestarteten „kleinen Wölfe“. Als die „Wildschweine“ gerade dran waren, bemerkte Angelika Wolf, dass auch vom rohen Teig schon eine ganze Menge genascht wurde. Was ja nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Wildschweine Allesfresser sind. „Wir werden die Plätzchen in einer großen Dose mit in den Wald nehmen, es uns gemütlich machen, Weihnachtslieder singen – und dann geht das los mit dem Geknusper“, kündigte „Wildschwein“-Erzieher Stefan Lüthje-Schulz an. „Das ist auch genau der Grundgedanke unseres gemeindlichen Familienzentrums“, bemerkte Kita-Chefin Heike Staben-Söth, als sie ihren Schützlingen beim Backen mit den Müttern und Großmüttern des Landfrauenvereins zusah: „Wir freuen uns über die tolle Zusammenarbeit mit den Landfrauen, mit denen wir in diesem Jahr auch schon Obstbäume gepflanzt haben und die uns bei vielen Festen unterstützen.“