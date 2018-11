Kirchenkreis berät den Haushalt

von Helma Piper

20. November 2018, 11:24 Uhr

Die Beratungen zum Haushalt 2019 stehen im Mittelpunkt der dritten Tagung der Synode des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. Sie findet statt am Sonnabend, 24. November, ab 9.30 Uhr in den Räumen des VEK Schleswig-Holstein in Rendsburg (Lise-Meitner-Straße 6-8).

Der Kirchenkreis rechnet für 2019 mit 17,75 Millionen Euro an Einnahmen. Die Kirchensteuer dient der Arbeit in den Kirchengemeinden oder der Finanzierung der Pastorinnen und Pastoren sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises und anderem. Wie genau das Geld wofür verteilt wird, das regelt auf Basis der Finanzsatzung des Kirchenkreises der aktuelle Haushaltsentwurf. Die Finanzmittel werden dem Kirchenkreis von der Nordkirche zugewiesen.

Die künftige Situation der Pfarrstellen ist ein weiteres Thema. Die Synode tagt öffentlich.