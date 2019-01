Kirchenchor-Leiter blickt zurück

von Helma Piper

23. Januar 2019, 11:03 Uhr

Beim Kirchenchor „Germania Erfde“ geht eine Ära zu Ende. Der Chor wurde 1864 gegründet und hat in der Satzung verankert, „wir möchten durch Singen von Volksliedern uns angenehm und nützlich unterhalten“.

63 Jahre ist Gottfried Wilhelm (82) aus Erfde Vorsitzender dieses Chores gewesen. Auf der Jahreshauptversammlung wurde er nun zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Nachfolgerin wurde Gabriele Schmöckel.

In einem Rückblick ging Wilhelm auf „sein musikalisches Leben“ ein. Er erinnert sich an seine Schulzeit in Erfde zurück. Im Kriegsjahr 1943 wurde eine Kieler Klasse mit ihrer Musiklehrerin Maria Stahlschmidt nach Erfde evakuiert. „Täglich haben wir in der Schule viel gesungen“, erinnert sich der Erfder. Unter der Regie von Maria Stahlschmidt nahmen die Schüler 1946 an einem Gesangswettbewerb in Flensburg teil. „Wir wurden gleich Landessieger“, erzählt der 82-Jährige stolz.

1956 wählte wurde der damals 19-jährige Gottfried Wilhelm zum ersten Vorsitzenden gewählt. Der Kirchenchor „Germania“ formierte sich rasch neu und erlebte unter verschiedenen Chorleitern einen Auftrieb. Es fanden sich zu jeder Zeit genügend Helfer ein und alle anstehenden Aufgaben wurden stets „Hand in Hand einvernehmlich“ erledigt. „Dieses hervorragend gute Klima hat mir die Arbeit als Vorsitzender leicht gemacht.“

Zum Schluss appellierten Wilhelm und die neue Vorsitzende: „Wir sind zu jeder Zeit bereit, neue Mitglieder bei uns aufzunehmen!“