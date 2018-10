Kinderkleiderbörse über die Kreisgrenzen hinaus beliebt

von her

14. Oktober 2018, 14:40 Uhr

Das Interesse an gut erhaltenen Kinderkleidern ist ungebrochen. Die inzwischen 6.Auflage der Baby- und Kinderkleiderbörse „Stoffwechsel“ in Nübbel bewies dies wieder einmal und brachte den Kindern im Dorf eine große Geldspende von 1800 Euro ein. Das Oragnisationsteam freute sich über mehr als 300 Käufer, die in die große Sporthalle zur diesjährigen Herbst- und Winterbörse gekommen waren.

Über 3200 Einzelteile wechselten am Ende den Besitzer – Kinderkleidung, aber auch Kinderwagen, Spielzeug, Schuhe, Bücher und diverses Zubehör. Diese waren von den rund 100 Verkäufer und Verkäuferinnen am Tag

vor der Börse bei den Organisatorinnen abgegeben worden. Von vielen fleißigen Helfern wurden alle Artikel der Größe und dem Thema entsprechend auf Tischen, an

Kleiderständern und in Kisten sortiert. Interessierte konnten dann ganz gezielt

nach Schnäppchen und gut erhaltenen Sachen schauen. Ein Erfolgsrezept, dass die Nübbeler Börse mittlerweile über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.

Für die Cafeteria hatte die Famila-Filiale im Eiderpark im Vorweg eine großzügige Spende von Kaffee, Getränken, Servietten und allem,

was gebraucht wurde, abgegeben Zusätzlich spendete das Warenhaus wieder einmal Taschen für die Einkäufer, wofür sich das Organisationsteam herzlich bedankte.

Am Abend stand fest, dass sich die drei Tage harter Arbeit gelohnt hatten, denn der Umsatz der Kleiderbörse war nwie in den Vorjahren wieder gestiegen. Das Organisationsteam konnte sich über die Summe von 1800 Euro freuen, die sich sich die „Kinderstube“ , welche das

Geld für den Bau eines neuen Klettergerüstes verwenden wird und der Förderverein im Dorf teilen werden.