Bergenhusen : Kindergarten mit positiver Jahresbilanz

Gemeindevertretung: Förderung für Grundschule / Diskussionen über Beteiligung am Mitteilungsblatt

von Markus Süphke

16. Dezember 2018, 19:07 Uhr

Fenja Schlott, Leiterin im Kindergarten Storchennest, zog in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung des Jahres 2018 eine durchweg positive Bilanz. Der Kindergarten habe mit aktuell 39 Kindern, in zwei Gruppen, eine gute Auslastung, es gäbe bereits eine Warteliste. In der Tendenz sei eine weitere Zunahme des Bedarfs an Plätzen für U3-Kinder erkennbar, so Schlott. Die Attraktivität der Einrichtung werde durch ein Jahresprogramm mit vielerlei Sonderveranstaltungen und Vorhaben unterstützt. Der im Januar mit letzten Pflasterarbeiten bevorstehende Abschluss der Sanierung der Außenanlagen, sei ebenfalls ein dicker Pluspunkt für die Einrichtung, freute sie sich. Über eine Verbesserung der Infrastruktur an der Grundschule konnte Bürgermeister Helmut Schriever aus der Sitzung des Schulverbandes berichten. 80 000 Euro an Fördermitteln seien zur Sanierung der sanitären Einrichtungen an den Standorten der Grundschule Stapelholm vorgesehen. Die Gemeinde sei aber auch mit einem Betrag von 12 383Euro an den im Nachtragshaushalt des Schulverbandes aufgelaufenen Kosten beteiligt. Eine positive Bilanz mit am Jahresende 32 000 Euro an liquiden Mitteln, weist der Nachtragshaushalt der Gemeinde aus. Trotz hoher Kosten wurde dieses Ergebnis nach Auskunft des Bürgermeisters möglich durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und eine um 11.000 Euro gestiegene Schlüsselzuweisung an die Gemeinde. Die bereits im zweiten Jahr mit 34 000 Euro deutlich höher ausgefallene Dividende für die Beteiligung an der S-H Netz AG habe dazu ebenfalls maßgeblich beigetragen. Mit einem Fehlbetrag von 21 400 Euro wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen.

Eine kontroverse Grundsatzdiskussion löste der Antrag der CDU-Fraktion den Stapelholmkurier zum nächstmöglichen Termin zu kündigen aus. Gemeindevertreter Hans Christian Langner vertrat dazu als Antragsteller vehement den Standpunkt zwei Mitteilungsblätter im Amt Kropp Stapelholm seien schon aufgrund der höheren Anzeigenkosten für Handel Handwerk und Gewerbe nicht zu vertreten. Mit dem Blatt Kropp-Stapelholm aktuell sei ein attraktives Medium vorhanden und der Stapelholmkurier als ehemaliges Mitteilungsblatt des damaligen Amtes Stapelholm sei überflüssig geworden. Für die Fraktion der Aktiven Wählergemeinschaft Bergenhusen (AWgB) vertrat Helmut Schriever die Auffassung, wie im Schulverband und in anderen Angelegenheiten, auch bei der Mitgliedschaft beim Stapelholmkurier, den Grundgedanken der Solidarität in den Vordergrund zu stellen. Bergenhusen habe hier mit der Beteiligung an beiden Blättern, gerade auch mit Blick auf das Heimatfest im kommenden Jahr, eine Schlüsselposition. Die westlichen Gemeinden Stapelholms, einschließlich Friedrichstadt, lesen nur den Stapelholmkurier und die wollen wir auch alle mit im Boot haben, so Schriever. SPD-Gemeindevertreter Ingo Brüning betrachtete die Angelegenheit wirtschaftlich und machte deutlich, dass gegenüber dem kommerziell aufgestellten Blatt Kropp-Stapelholm aktuell, der Stapelholmkurier auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinden angewiesen sei. Aufgrund dessen stellte er den von den Amtsgemeinden an das Kropper Blatt zu leisten Beitrag in Frage und beantragte eine Prüfung durch das Amt Kropp-Stapelholm. Der Antrag wurde mit den 5 Stimmen aus der Fraktion AWgB-SPD gegen 4 Stimmen der CDU abgelehnt. Die Frage soll zur grundsätzlichen Klärung im Januar auf die Tagesordnung der Einwohnerversammlung gesetzt werden. Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag der CDU die Sprechzeiten des Bürgermeisters wieder ausschließlich im Gemeindebüro in der „Alten Meierei“ abzuhalten. Der Bürgermeister wird weiterhin, wie die Mehrzahl seiner Amtskollegen, sein Büro zuhause unterhalten. Auf Wunsch wird er jedoch nach Terminabsprache zu Gesprächen im Gemeindebüro zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Sitzung wurde Heiko Jonas als Nachfolger des jetzigen Gemeindearbeiters vorgestellt. Der Tetenhusener ist 48 Jahre alt und gelernter Kfz-Mechaniker. Das Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde beginnt am 2. Januar 2019.

Zum Vorsitzenden des Wahlausschusses bei der Europawahl am 26. Mai 2019 wurde Hans Christian Langner bestimmt, das Wahllokal wird im Bistro Storchenschnabel eingerichtet.