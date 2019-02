Nortorf : Kesselhaus: Offensive für das Bürgerbegehren

Bündnis will Nortorfer von Antrag überzeugen.

von mtk

07. Februar 2019, 16:21 Uhr

Die Gegner des Kesselhaus-Umbaus gehen mit ihrem Bürgerbegehren in die Offensive. Mit aktiver Ansprache wollen sie die nötigen Stimmen bekommen. Bisher läuft es sehr gut.

„Wir haben momentan zwei Mitglieder, die von Haustür zu Haustür laufen und Nortorfer von unserem Antrag überzeugen“, sagte der SPD-Ortsvorsitzende Manfred Kohn. Über 160 Unterschriften sind so bisher zusammengekommen. Sechs Monate haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens Zeit, um rund 570 Unterschriften von Nortorfern zu bekommen. Dies entspricht zehn Prozent der Wahlberechtigten der letzten Kommunalwahl. „Gestartet wurde der Antrag auf das Bürgerbegehren in der 51. Kalenderwoche des vergangenen Jahres“, sagte Kohn.

Die SPD und die Grünen streben ein Bürgerbegehren bezüglich des Kesselhauses als neuen Museumsstandort an. In ihren Augen wird der Umbau des städtischen Gebäudes zu teuer und den Haushalt der Stadt auf Jahrzehnte hin belasten. Weiterhin seien die Kosten für den Betrieb noch nicht abzuschätzen. Klar sei nur, dass der Museumsverein diese nicht stemmen werden könne.

Listen in Nortorfer Geschäften

Zusätzlich zu der Ansprache von Tür zu Tür sind in einigen Nortorfer Geschäften Listen für Unterschriften ausgelegt. So auch in der Drogerie Klünder. Zwar sei er nicht gegen das Museum, meinte Inhaber Wolfgang Riterspacher, befürworte aber, dass das jeder selbst entscheiden sollte.

Sollten genügend Unterschriften für das Bürgerbegehren zusammen kommen, wird ein Termin festgelegt. Dann wird durch einfache Mehrheit entschieden, ob die Planungen weitergehen können oder, wie angestrebt, auf den Umbau verzichtet wird. Die Kosten für diesen Fall beziffert das Amt mit 1500 Euro – 1000 Euro für einen Notar, 500 Euro für die Änderung des Grundbucheintrags. Auf der anderen Seite würden durch die Rückabwicklung des Kaufs des Kesselhauses Einnahmen von rund 71.000 Euro gegenüber stehen. 67.000 für das Kesselhaus, das dann an den Verkäufer zurückgeht, sowie 4300 Euro durch die Erstattung der Grunderwerbsteuer.

Alternatives Konzept nach erfolgreichem Bürgerbegehren

Ein Konzept, wie es mit dem Museum weitergeht, wollen die Befürworter des Bürgerbegehrens vorstellen, wenn sie mit ihrem Vorhaben erfolgreich sind, sagte Manfred Kohn. Der Streit um den Umbau des Kesselhauses tobt seit Jahren. Der Museumsverein betreibt derzeit ein Heimatmuseum in einem Einfamilienhaus im Jungfernstieg. In den vergangenen Jahren sind die Besucherzahlen gestiegen, die Ausstellung verlagerte sich mehr auf die Geschichte der Schallplattenproduktion der Firma Teldec. Im Kesselhaus soll dieses Thema hauptsächlich ausgestellt werden.