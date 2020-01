Handball-Landesliga, Männer : Kellerduell beim Einstand von Thomas Eberlein als Trainer des Büdelsdorfer TSV

Ehemaliger Westerrönfelder Coach hilft beim Tabellenvorletzten vorrübergehend aus.

Avatar_shz von Joachim Hobke

31. Januar 2020, 15:50 Uhr

Rendsburg | Duell der Tabellennachbarn in Alt Duvenstedt und Westerrönfeld, dazu noch das Aufeinandertreffen der Kellerkinder in Büdelsdorf und das Gastspiel des Tabellenführers in Hamdorf – der 17. Spieltag in der Handball-Landesliga Nord der Männer hält für die Rendsburger Teams jede Menge brisante Partien bereit.

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II – HSG Tarp-Wanderup II

(Sonnabend, 14.45 Uhr)

Mit einem Sieg würden die Westerrönfelder die Tarper von Platz 10 der Tabelle verdrängen und wären dem Ziel „Klassenerhalt“ wieder ein Stückchen näher gekommen. Im Hinspiel war man dem Gegner allerdings klar unterlegen, kassierte eine Zehn-Tore-Niederlage. „Die haben damals jeden Fehler von uns gnadenlos bestraft“, erinnert sich HSG-Coach Detlef Horst nur ungern an das erste Duell mit den „Wölfen“ zurück und fordert: „Wir müssen genauso geduldig bleiben wie gegen Horst/Kiebitzreihe.“ Mit einer hochkonzentrierten Leistung sorgte sein Team am vergangenen Wochenende für eine faustdicke Überraschung, stürzte mit einem 22:18-Sieg die „Haie“ von der Spitze. „Der Sieg sollte uns das nötige Selbstvertrauen für dieses wichtige Spiel geben“, sagt Horst. Allerdings treten auch die Gäste mit breiter Brust an. Mit 32:29 bezwangen die Tarper parallel den bisherigen Dritten HSG Kremperheide/Münsterdorf. Gut für die Gastgeber: Christopher Sawitzki aus dem Oberliga-Kader soll nach ausgeheilter Verletzung weiter Spielpraxis in der „Zweiten“ sammeln. In Horst war Sawitzki mit acht Treffern nicht nur erfolgreichster Werfer seines Teams, auch in der Abwehr bot er eine starke Leistung. „Er ist natürlich ein Riesengewinn für uns“, lobt der HSG-Coach.

TSV Alt Duvenstedt – SG Bordesholm/Brügge (Sonnabend, 17.30 Uhr)

Nachdem den Alt Duvenstedtern von den Top-Teams der Liga Oeversee/Jarplund-Weding (25:35) und Mildstedt (29:38) zuletzt deutlich die Grenzen aufgezeigt wurden, kommt mit der SG Bordesholm/Brügge nun wieder ein Gegner auf Augenhöhe. Beide Teams trennt in der Tabelle ein Platz und ein Punkt, die SG ist Sechster, der Gastgeber Siebter. „Es wäre schön, wenn wir nach dem Spieltag vor Bordesholm stehen“, sagt Alt Duvenstedts Handballobmann und Torhüter Dominik Larsen. Mit einem Sieg hätte man auch den direkten Vergleich klar für sich entschieden, denn bereits im Hinspiel hieß der Sieger Alt Duvenstedt. Nach den wohl besten 30 Minuten im bisherigen Saisonverlauf führte der TSV zur Pause mit 14:7, um es am Ende noch einmal spannend zu machen. Mit 27:25 rettete man sich so eben ins Ziel. „So ein Ergebnis würde mir dieses Mal aber auch reichen“, sagt Larsen. „Hauptsache, wir haben die zwei Punkte.“

Büdelsdorfer TSV – TSV Westerland (Sonnabend, 18.30 Uhr)

Für den derzeit urlaubenden Finn Reick wird in den kommenden Wochen Thomas Eberlein das Sagen auf der Büdelsdorfer Trainerbank haben. In der vergangenen Saison war der ehemalige Bundesliga-Spieler noch für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II verantwortlich. „Das ist ein Freundschaftsdienst für Finn“, sagt Eberlein, der am Donnerstag seine erste Übungseinheit mit der Mannschaft hatte. Heute folgt die Punktspielpremiere, die gleich jede Menge Brisanz birgt, denn es ist das absolute Kellerduell. Mit dem TSV Westerland gastiert das Schlusslicht beim Vorletzten aus Büdelsdorf. Gewinnen die Gastgeber, ist der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt, im Falle einer Niederlage würde man hingegen die Rote Laterne übernehmen. „Keine Frage, das Spiel müssen die Jungs gewinnen, wenn sie die Klasse halten wollen“, sagt Eberlein, der den Gegner bei dessen Gastspiel in Westerrönfeld Anfang Dezember vergangenen Jahres zufällig beobachten konnte. „Ich wollte mir mal ein Spiel meiner alten Mannschaft ansehen, und das war gegen Westerland.“ Was er da gesehen hat, versetzt ihn nicht in Schrecken. Eberlein: „Das ist keine Übermannschaft. Für uns geht es auch nicht darum, jetzt groß zu glänzen, sondern einfach nur ein Tor mehr zu werfen als der Gegner. Das sollte möglich sein.“

HSG Eider Harde II – SG Oeversee/Jarplund-Weding (Sonnabend, 19 Uhr)

Auf die Eider Harder wartet in den kommenden Wochen ein hartes Programm. Nach dem Heimspiel gegen den Tabellenführer SG Oeversee/Jarplund-Weding geht es gegen die anderen Spitzenteams aus Mildstedt (3.) und Horst/Kiebitzreihe (2.). Dazwischen liegt noch das Duell mit dem derzeitigen Sechsten SG Bordesholm/Brügge. „Keine Frage, das ist alles andere als einfach. Aber ich freue mich auf diese Spiele“, sagt HSG-Coach Thore Kuhrt in dem Wissen, dass seine Spieler immer dann gute Leistungen abrufen, wenn es gegen die Top-Teams der Liga geht. „Keine Ahnung, warum, aber Fakt ist, dass wir uns immer mit dem Gegner steigern.“ Mit der SG kommt das derzeit beste Team der Liga in die Hamdorfer Sporthalle. Kuhrt: „Das ist eine junge, spielstarke Truppe, die viel über den Gegenstoß kommt. Das heißt für uns, einfache Fehler und überhastete Torabschlüsse vermeiden. Dann haben wir eine Chance.“