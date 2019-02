Kellerbrand: Feuerwehr evakuiert Häuser

von shz.de

06. Februar 2019, 18:36 Uhr

Die Feuerwehr hat gestern einen Kellerbrand in der Rendsburger Altstadt gelöscht. Um 8.23 Uhr wurde sie alarmiert, weil aus dem Keller der Pannkokenstraat 1 am Schiffbrückenplatz Rauch drang. Das Feuer brannte hinter einer verschlossenen Kellertür. „Weil der Keller mit dem Nachbarhaus verbunden ist, war auch dessen Treppenhaus verraucht“, berichtete Einsatzleiter Jens Schnittka. Beide Gebäude wurden evakuiert und neun Personen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. Teile des Wochenmarkts wurden während des Einsatzes abgesperrt.