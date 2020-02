Keine Macht dem Schlendrian

Handball-Oberliga, Männer: Tabellenführer Eider Harde will nächsten Schritt zum Titel gehen / Westerrönfeld gastiert in Weddingstedt

27. Februar 2020, 15:47 Uhr

Rendsburg | Eines steht vor dem nächsten Spieltag in der Handball-Oberliga der Männer schon fest. Die HSG Eider Harde bleibt über das Wochenende hinaus Tabellenführer – egal, wie das Heimspiel morgen (19.15 Uhr) gegen den AMTV Hamburg endet. Der ärgste Verfolger, die Reserve der SG Flensburg-Handewitt, hat zudem bereits eine Partie mehr absolviert und ist spielfrei. Mit einem Sieg würden die Hohner ihren Vorsprung vor den Flensburgern auf drei Zähler ausbauen. Entspannt dürfte die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg die Aufgabe beim TSV Weddingstedt angehen. Die Schützlinge von Trainer Tim Ullrich schippern in sicheren Oberliga-Gewässern – die Dithmarscher hingegen befinden sich seit Saisonbeginn in schwerer See und kämpfen noch gegen den Untergang in die Schleswig-Holstein-Liga.

HSG Eider Harde – AMTV Hamburg (Sbd., 19.15 Uhr)

Das kurzfristige Ziel der Hohner ist kurz und einfach formuliert: „Wir wollen unseren Zuschauern einen weiteren Heimsieg schenken“, sagt HSG-Trainer Matthias Hinrichsen. Mittelfristig peilen die Eider-Handballer mittlerweile aber ganz andere sportliche Ziele an. Sie wollen Meister werden – jetzt, da die Ausgangslage kaum besser sein könnte. Ein Erfolg gegen den Tabellenelften sollte dabei eine Pflichtaufgabe sein, doch genau in dieser Denke sieht Hinrichsen eine Gefahr und schiebt ihr daher einen Riegel vor: „Die Hamburger haben bei uns nichts zu verlieren.“ An guten Tagen könne sich die junge Mannschaft von Trainer Goran Stojanovic in einen Rausch spielen – an schlechten allerdings auch in einen negativen. „Ich habe mir mehrere Spiele des AMTV angeschaut. Da waren Sequenzen dabei, in denen sie wie ein Topteam spielen. In anderen Passagen kann sah es so aus, dass sie zurecht unten in der Tabelle stehen.“

Der Coach hofft, dass sich sein Team an die Abwehrleistung vom vergangenen Sonnabend auf St. Pauli erinnert: „Wenn wir wieder so geil decken und dem Gegner nur 22, 23 Tore gestatten, werden wir die Partie sehr wahrscheinlich gewinnen.“ Im Hinspiel waren es sogar 31 Gegentore, die die HSG beim AMTV kassierte. Trotzdem gewann Eider letztlich dank 36 eigener Treffer, lag aber bis zur 40. Minute noch zurück – Hinrichsen und die Eider-Fans hätten wohl kaum etwas dagegen, wenn diesmal weniger Spannung aufkäme.

TSV Weddingstedt – HSG Schülp/W’feld/RD (So., 16 Uhr)

Für die Gastgeber zählt angesichts ihres zwölften Tabellenplatzes nur ein Sieg, wenn sie sich am Ende über der Wasserlinie halten wollen. Für die Gäste geht es hingegen nur noch darum, ob sie auf Platz fünf, sechs oder sieben einlaufen werden. Trotzdem – oder gerade deshalb – gehen HSG-Trainer Ullrich und sein Team das Spiel voller Elan an: „Wir wollen uns keiner Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf schuldig machen und die Partie gewinnen.“ Im Hinspiel beim 37:23 hatte die Ullrich-Truppe keinerlei Probleme, für den Coach sind die Erkenntnisse von damals aber Makulatur. Der TSV zeige „immer wieder zwei Gesichter“ – das harmlose auswärts, das bissige zu Hause. „Daheim kämpfen sie wie die Löwen. Die Stimmung setzt Extra-Kräfte bei ihnen frei. Dem müssen wir gewachsen sein“, sagt Ullrich und appelliert an seine Mannschaft, sich von der hitzigen Atmosphäre, für die der lautstarke TSV-Anhang in der engen Weddingstedter Halle sorgt, nicht beeindrucken zu lassen.

Ein wenig entspannt hat sich unterdessen die Personallage. Niklas Ranft und Michel Hamann kehren ins Team zurück und geben Ullrich wieder mehr Wechselmöglichkeiten im Rückraum. Auch von den Rekonvaleszenten gibt es Fortschritte zu berichten. Kjell Köpke sagt Ende dieser Woche „Goodbye Gips“, zudem muss Dany Jüschke wohl doch nicht operiert werden – vielleicht kann der „ewige Kreisläufer“ der HSG in dieser Saison sogar noch einige Minuten für die Westerrönfelder auflaufen.