Antrag abgelehnt : Kein weiterer Kiesabbau in Grevenkrug durch Firma Glindemann

von Dirk Jennert

erstellt am 27.Sep.2017 | 11:22 Uhr

Auf einer unter Landschaftsschutz stehenden Fläche in der Gemarkung Grevenkrug wird es keinen Kiesabbau geben. Landrat Rolf-Oliver Schwemer informierte den Kreistag darüber, dass er das Areal nicht aus dem Landschaftsschutz entlassen werde. Damit lehnte er einen entsprechenden Antrag der in Grevenkrug ansässigen Firma Glindemann ab. Schwemer ließ sich aber ein Hintertürchen offen.

Das Verfahren laufe seit Jahren, sagte Schwemer. Konkret geht es um eine Netto-Abbaufläche mit einer Größe von 7,2 Hektar. Seine Entscheidung sei für die Firma bitter, „sie hatte große Hoffnungen“. Aber er sei hierbei in seiner Funktion als Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde gefordert gewesen und habe abwägen müssen zwischen der Bedeutung des Landschaftsschutzes und dem Abbauinteresse der Firma. Dem Landschaftsschutz komme hierbei eine größere Bedeutung zu.

Die betroffene Fläche nimmt aus Sicht des Landrats eine wichtige Pufferfunktion zum angrenzenden Kernbereich des Schutzgebietes „Landschaft der oberen Eider“ wahr. Zudem handele es sich um ein europäisches Schutzgebiet. „Die mit dem Abbau verbundenen Eingriffe, insbesondere in das Landschaftsbild, wären gravierend und irreparabel“, so Schwemer. Zudem widerspräche ein Kiesabbau der geltenden landesplanerischen Ausweisung als sogenannter „Vorbehaltsfläche für Natur- und Landschaftsschutz“. Schwemer sagte, dass er aufgrund der Faktenlage nicht anders entscheiden konnte. Selbst eine Intervention des Wirtschaftsministeriums brachte ihn nicht davon ab. Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs rief am Montag im Kreishaus an. Rohlfs kennt den Landrat gut. Von 2012 bis Ende 2015 war er Leiter des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen beim Kreis Rendsburg-Eckernförde und als Kreisverwaltungsdirektor zudem ständiger Vertreter des Landrats. Rohlfs unterbreitete Schwemer wegen der Rohstoffknappheit im Kreisgebiet ein Vermittlungsangebot. Über den Inhalt und die Ziele ist nichts bekannt. Schwemer spielte den Ball an das Land zurück. Sollte Kiel bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans und des Regionalplans wesentliche Grundlagen ändern, „wird möglicherweise in der Zukunft eine Neubewertung der Situation erforderlich werden.“