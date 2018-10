Rendsburg : Kaufen, Kunst und Kutsche fahren

Am Sonntag steht die Stadt unter dem Motto „RD ist Kult“. Afrikatag, Tastenfestival, Laternenumzug, Amrum-Film, Puppenspiel.

von lz

25. Oktober 2018, 19:21 Uhr

Rendsburg | Die ganze Stadt auf den Beinen: „RD ist Kult“ lautet am Sonntag, 28. Oktober, das Motto in Rendsburg. Der Verein RD Marketing lädt zu einem verkaufsoffenen Sonntag mit buntem Rahmenprogramm ein. Die Geschäfte der Innenstadt präsentieren ihr Winter- und Weihnachtssortiment. In den Museen herrscht freier Eintritt.

> 10 bis 17 Uhr: Sonderausstellung „Walter Kleinfeldt: Fotos von der Front 1915 - 1918“ im Museum im Kulturzentrum Hohes Arsenal, Arsenalstraße 2-10.

> 10 bis 17 Uhr: Sonderausstellung mit Werken des expressionistischen Künstlers Ludwig Meidner und Dauerausstellung zur Geschichte der Juden in Schleswig-Holstein im Jüdischen Museum, Prinzessinstraße 7.

> 10 bis 17 Uhr: Ausstellung im Eisenkunstgussmuseum, Ahlmannallee 5.

> 10 bis 17 Uhr: fünftes schleswig-holsteinisches Tastenfestival im Musikmarkt Rendsburg, Neue Straße 26-30. Firmen präsentieren eine große Auswahl besonderer Instrumente. Günter Keller bietet einen kostenlosen Akkordeon-Check an. Der Holsteiner Klavier-Service berät Kunden und verteilt Gutscheine für einen Instrumenten-Check. Vorführinstrumente und Auslaufmodellen werden zu Sonderkonditionen angeboten.

> 10 bis 17 Uhr: Verkauf des Adventskalenders „De lütte Wiehnacht“ auf dem Schiffbrückenplatz am Stand des Fördervereins Hospiz. Hinter den 24 Türchen verstecken sich mehr als 300 Gewinne aus der Region.

> 11 Uhr: Puppenspiel „Lieselotte versteckt sich“ für Kinder ab drei Jahren in den Kammerspielen, Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1, Eintritt: sieben Euro.

> 11 Uhr: Das Schauburg-Filmtheater zeigt den Film „Luv & Lee“, ein Porträt der Insel Amrum. Der Streifen erzählt von einem Eiland im Wind, der endlosen Weite des Strandes, tollen Menschen, Seenotretter-Alltag und der Leuchtturmwartung, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt beträgt für Erwachsene pro Person neun Euro, für Kinder fünf Euro.

> 12.30 und 15 Uhr: Das Kinocenter Rendsburg zeigt den Animationsfilm „Smallfoot – ein eisartiges Abenteuer“ für Kinder jeden Alters. Eintritt: neun Euro pro Erwachsenen, fünf Euro pro Kind.

> 12 Uhr: Laternebasteln im Modehaus „ID Sievers“ an der Hohen Straße. In der Kinderabteilung steht ein Basteltisch mit viel Material und Anleitungen bereit.

> 13 Uhr: Kutschfahrten mit Pferd und Wagen durch die Rendsburger Innenstadt. Start ist am Schiffbrückenplatz, Ecke Neue Straße. Die Tour dauert etwa 20 Minuten. Kinder zahlen pro Person zwei Euro, Erwachsene drei Euro.

> 16 Uhr: Wahl der schönsten Laterne im Rahmen einer Fotoaktion auf dem Schiffbrückenplatz.

> 17 Uhr: Rendsburgs angeblich größter Laternenumzug quer durch die Altstadt wird von zwei Musikzügen und der Jugendfeuerwehr samt Fackelträgern begleitet. Start ist auf dem Schiffbrückenplatz.