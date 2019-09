Avatar_shz von mna

18. September 2019, 16:35 Uhr

Kropp | Der CDU Ortsverband lädt am Freitag, 20. September, um 19 Uhr zum Preiskartenspielen (Skat und Doppelkopf) ins Gasthaus Bandholz, Hauptstraße 6. Der Einsatz für interessierte Spielerinnen und Spieler beträgt sieben Euro und wird für zwei Runden in vollem Umfang in Form von Warengutscheinen ausgespielt.