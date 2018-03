Kantersieg im Saisonfinale

Handball-Oberliga, weibliche Jugend B: Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg feiert 35:16-Heimsieg gegen Oeversee/Jarplund-Weding

von mey

27. März 2018, 10:15 Uhr

Im Oberliga-Saisonfinale ließ es die weibliche Jugend B der HSG Schülp/Westerrönfeld/RD krachen. Das Team von Thorsten Hornig fertigte das Schlusslicht SG Oeversee/Jarplund-Weding mit 35:16 ab. Westerrönfelds A-Junioren und A- Juniorinnen gingen hingegen als Verlierer vom Feld. Ähnlich erging es der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (OKT) mit nur einem Sieg aus drei Partien. Lediglich die weibliche Jugend A hielt sich beim TSV Ellerbek schadlos.

Männliche Jugend A

Preetzer TSV – HSG Schülp/W’feld/RD

21:20 (11:9)

„Unentschieden wäre ein gerechteres Ergebnis für beide Mannschaften gewesen. Wir haben in der Abwehr über 60 Minuten super gestanden und haben den körperlich sehr starken Preetzern einen ordentlichen Kampf geboten,“ zog HSG-Trainer Jens-Christian Woldt ein positives Fazit. Auch wenn es seiner Mannschaft nie gelang in Führung zu gehen, hielten sie den Rückstand bei höchstens vier Toren und blieben so immer in Schlagdistanz. In Durchgang 2 ereilte die Westerrönfelder das Verletzungspech mit zwei Ausfällen plus einer umstrittenen Roten Karte gegen Jan Imme. Woldt: „Trotz der Niederlage hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ein kleines Sonderlob geht an Rasmus Tönsen, der ein wirklich starkes Spiel gemacht hat.“

HSG Schülp/W’feld/RD: Vollstedt, Koberg – Albrecht (4), Bunse (1), Jordan, Olf (4/3), Imme (5), Szenguleit, Schröder (2), Tönsen (3), Masermann (1).







Weibliche Jugend A

Buxtehuder SV – HSG Schülp/W’feld/RD 33:18 (18:10)

„Wir sind bereits mit einem sehr dezimierten Kader angereist und wussten, dass das eine ganz schwere Aufgabe werden wird,“ sagte HSG-Trainerin Eike Krabbenhöft. Der Start glückte gegen den Tabellenfünften, führte man doch nach fünf Minuten sogar mit 4:0. Doch dann zeigte Buxtehude seine Klasse und zog mit einem 12:0-Lauf auf 12:4 (19.) weg. Diesen Vorsprung konnten die Gastgeberinnen bis zur Pause behaupten. „Gegen solch einen starken Gegner haben meine Mädels gut gegengehalten und haben besonders in der Deckung stark gestanden,“ lobte Krabbenhöft ihr Team. Nach dem Seitenwechsel zog der Buxtehuder Bundesliga-Nachwuchs mit einem starken Tempospiel davon und ließ sich die zwei Punkte nicht mehr nehmen.

HSG Schülp/W’feld/RD: Schmidt, Krämer – Riek (1), Carstensen, Ganske (2), Horst (10/3), König (1), Krämer, Theis (1), Thommessen, Timm (3/2).





HSG BAD – AMTV Hamburg 17:32 (7:19)

„Unser Ziel war es, dass Ergebnis aus dem Hinspiel zu verbessern“, sagte BAD-Trainer Malte Böhrnsen. Das ist gelungen, ging das Hinspiel doch mit 16:45 verloren. In der Anfangsviertelstunde hielten die Gäste den besten Angriff der Liga bei nur sieben Toren. Nach einer Auszeit baute der Favorit seinen Vorsprung aber über 10:4 (18.) und 15:5 (23.) vorentscheiden aus. Doch die Böhrnsen-Schützlinge gaben sich nicht auf, sondern zeigten eine tolle Moral. „Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wie wir trotz der verletzungsbedingten Personalnot ab der 40. Minute weiter gemacht haben, war klasse. Der Sieg des AMTV geht total in Ordnung, doch wie wir heute aufgetreten sind, hat mich beeindruckt. Wenn die Entwicklung so weiter geht, werden wir nächste Saison viele schöne Momente zusammen erleben“, zeigte sich Böhrnsen sehr positiv im Hinblick auf die nächste Spielzeit.

HSG BAD: Rieß – Nickels (4), Jöhnk (1), Tödt (3), Harten (3), Schütz (6), Buttkus, Geske, Jarosch, Heinrich.





TSV Ellerbek – HG OKT 18:24 (6:13)

Lea Schweinem hielt überragend. 23 Minuten lang musste sie gerade einmal ein Gegentor zulassen und parierte über die gesamte Spielzeit fünf von sieben Strafwürfen. „Sie hat unglaubliche Bälle rausgeholt“, lobte OKT-Trainerin Sünje Schütt. Kein so schönes Ende nahm die Partie hingegen für Samira Köhnholdt. Sie ist zwar nicht unbedingt als Raubein bekannt, sah aber am Wochenende sowohl bei den zweiten Frauen als auch bei der A-Jugend jeweils drei Zeitstrafen und somit zweimal „Rot“. Schütt nahm ihre Spielerin in Schutz: „Zwei Zeitstrafen waren allerdings nicht gerechtfertigt. Samira trifft da keine Schuld.“ Zum Spiel: Die Gäste überrannten den TSV und lagen Mitte der zweiten Hälfte noch mit acht Toren vorne. Am Ende betrieb Ellerbek noch etwas Ergebniskosmetik, was Schütt aber nicht so schlimm fand: „Ob wir nun mit acht oder sechs Toren gewinnen, ist egal. Wir haben das Spiel sehr früh zu unseren Gunsten entschieden.“



HG OKT: Schweinem, Frahm – Köhnholdt, M. Bernhardt, Fröhlich (6), Otte (7/4), Falge (4), Kuchel (2), Wolff , Christofzik (2), Rohwer, C. Bernhardt, Bremer (3).

Männliche Jugend B

Mönkeberg-Schönkir. – HG OKT 20:17 (11:5)

Die Aufholjagd der Gäste kam zu spät. Immer wieder leistete sich die HG im ersten Durchgang kurze Schwächephasen und Ballverluste. So setzte sich die HSG mit sechs Toren zur Pause ab und führte zwischenzeitlich mit 18:10 (37.). Dann aber fing sich die Mannschaft von Trainer Andreas Eckner und holte Tor um Tor auf. In den letzten 15 Minuten erzielte die HSG nur noch zwei Treffer. „Wir können stolz auf uns sein. Platz sechs hätte uns keiner zugetraut“, lobte Eckner.

HG OKT: Haack, Schmidt – Larsen, Carstensen, P. Kumstel (2), Koberg (1), Ehrich (4), Rehbehn (2), T. Kumstel (2), Prang (3), Thomsen (3).





Weibliche Jugend B

HSG Schülp/W’feld/RD – SG Oeversee/J.-W. 35:16 (19:8)

„Wir waren auf allen Positionen besser besetzt als Oeversee und konnten so einen gelungenen Saisonabschluss feiern“, resümierte Westerrönfelds Trainer Thorsten Hornig. Schnell war die Messe gelesen. Über 3:1 (5.) zogen die Gastgeberinnen auf 9:4 (12.) und 16:7 (22.) davon. Hornig: „Nach der Halbzeitpause konnten wir unser Tempospiel aufziehen und den Vorsprung weiter ausbauen. So haben wir einen schönen Schlusspunkt unter eine super Saison mit einem tollen, hart erkämpften fünften Platz gesetzt und hatten so bei der abschließenden Abschlussparty ordentlich was zu feiern.“

HSG Schülp/W’feld/RD: Asmus – Rohwer (2), Heidemann (3), P. Heider, Marlena Peters (2), Olf (8/1), Heider (12), Marieke Peters (3), Hövelmann (2), Holm, Gersteuer (1/1), Bronevski (2).

Alstertal-Langenhorn – HG OKT 26:24 (14:13)

OKT startete schwach und lag mit 3:7 zurück. Dann ging aber ein Ruck durch das Team von Trainer Finn Geske und beim 12:10 führten sogar die Owschlagerinnen. Ein schlechter Start aus der Halbzeit sorgte aber erneut für einen Acht-Tore-Rückstand. „Wir haben dann unsere Deckung von 5:1 auf 6:0 umgestellt“, sagte Geske: „Am Ende fehlten uns nur zwei Minuten, um das Spiel noch zu drehen.“

HG OKT: Franzen, Storm – Petersen (2), Clasen (1), Christofzik (4), Tams, Krack (9), Rohwer (4/1), Christiansen (2), Bernhardt (2).