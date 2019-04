Kanaltunnel: Das Warten geht weiter

Behördensprecher dementiert Stillstand

von Frank Höfer

10. April 2019, 15:38 Uhr

Rendsburg | Nichts los auf der Kanaltunnel-Dauerbaustelle. So stellt sich die Situation aus Sicht des vorbeifahrenden Autofahrers dar. Doch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Kiel-Holtenau versichert: Von vorösterlicher Ruhe könne nicht die Rede sein. „Auch wenn dies für die Verkehrsteilnehmer nicht immer sichtbar ist, wird im Tunnel aktuell und auch während der Osterferien weiter gearbeitet“, teilte Sprecher Jirka Niklas Menke auf Anfrage mit. „Die ARGE ist täglich mit etwa 30 Arbeitern und Ingenieuren in der Weströhre, im Betriebsgang, im Leitstandsgebäude und in der Umsetzungsplanung aktiv.“ Nach Angaben des Sprechers sind die Wände und Sohle der Weströhre fertig.

Derzeit stehen die Verkehrs- und Sicherheitstechnik im Fokus. Menke: „Zur Vorbereitung der Montagearbeiten haben die Fachkräfte das sogenannte Lichtraumprofil an ausgewählten Standorten der Weströhre vermessen. So können Kollisionen mit anderen Einbauteilen ausgeschlossen werden und es ist sichergestellt, dass die Tunneltechnik nicht in die Durchfahrtsfläche des Verkehrs ragt.“

Auch die ersten Strahlventilatoren an der Tunneldecke der Weströhre wurden montiert. Nahezu das komplette Kabelwerk ist ausgetauscht und neu verlegt worden. Für die kommenden Monate stehen unter anderem die Montage und Vernetzung von Kameras, Sensoren und Beleuchtung auf dem Plan. Die Steuerungssoftware für die Verkehrs- und Sicherheitstechnik wird weiter entwickelt und für den vierspurigen Testbetrieb vorbereitet. Vor der endgültigen Freigabe des Tunnels stehen noch Brandversuche auf dem Plan.

Das WSA geht davon aus, dass der Verkehr um den Jahreswechsel 2019/2020 in die Weströhre geleitet wird. Anschließend wird die Oströhre für Ergänzungsarbeiten gesperrt. Ab Februar 2020 soll der Verkehr im Testbetrieb vierspurig durch den Kanaltunnel geführt werden.