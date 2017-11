Schacht-Audorf : Kanalfähre „Memel“ tanzt für Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: Leptin 1 von 1

von alj

erstellt am 29.Nov.2017 | 11:01 Uhr

Seltenes Schauspiel auf dem Kanal: Als die Nobisfähre „Memel“ gestern um 11.13 Uhr in Schacht-Audorf ablegte, drehte der Schiffsführer in der Kanalmitte eine Pirouette. Er ließ das Schiff um die eigene Achse drehen. Das Manöver war eine Attraktion für mehrere Kita-Gruppen, die sich übersetzen ließen. Ein anderes Schiff war weit und breit nicht in der Nähe, Fahrzeuge nicht an Bord, und der Schiffsführer legte mit der „Memel“ sicher auf Rendsburger Seite an. Ungewöhnlich war der Arbeitstag für ihn und seine Kollegen auch aus einem anderen Grund. Wegen des hohen Wasserstands nach tagelangen Regenfällen kam es bis in den Abend hinein zu Einschränkungen. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen wurden zeitweise nicht mitgenommen. Der normale Pegel wurde am Vormittag um knapp 30 Zentimeter überschritten, teilte ein Sprecher der Kanalverwaltung mit.