Schacht-Audorf : Kampfkunst-Meister Yürgen Oster gibt zweitägiges Seminar

Aus ganz Schleswig-Holstein reiste Teilnehmer an, um sich in die Bagua-Zhang-Technik einweisen zu lassen.

von Matthias Müller

16. April 2019, 18:54 Uhr

„Diese Veranstaltung ist etwas ganz Besonderes und eine Bereicherung für unsere Gemeinde.“ So begrüßte Bürgermeisterin Beate Nielsen die aus ganz Schleswig-Holstein angereisten Teilnehmer des zweitägigen Bagua-Zhang-Seminars in der Sporthalle der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf.

Wudang-Meister reist zweimal im Jahr durch Deutschland

Etwas Besonderes deswegen, weil Wudang-Meister Yürgen Oster nur zweimal im Jahr durch Deutschland reist, um Seminare abzuhalten. Dabei hat er zuletzt den Tai- Chi-Lehrer Karlo Vollbrecht aus Schacht-Audorf kennengelernt, der schließlich dieses Seminar in seiner Heimatgemeinde organisiert hat. Etwas Besonderes war es aber auch, weil Bagua Zhang ein chinesischer Kampfkunststil ist, bei dem man im Kreis um einen imaginären Mittelpunkt geht.

Partnerarbeit bei der Abwehr von Angriffen

„Nach einer ausführlichen Aufwärmphase und theoretischen Einführung in den Kampfkunststil hat uns der Meister die notwendige Schritttechnik beim Kreislaufen vermittelt, wobei der Kreis einen Durchmesser von circa 1,80 Meter hat“, erklärt Seminarteilnehmer Vollbrecht. „Später wurden dann die Handtechniken eingepflegt, denn beim Laufen im Kreis werden gleichzeitig die Handflächen in verschiedene Richtungen gedreht.“ Die Bewegungen sind schließlich auf keine Richtung mehr festgelegt und man ist in der Lage, in alle Richtungen frei zu agieren. Bei einem Angriff wird dem Gegner ausgewichen, und zwar so, dass man hinter ihn gelangt. „Zum Teil haben wir auch schon Partnerarbeit gemacht, um das Abwehren von Angriffen mit der Bagua Zhang-Technik zu üben.“

Von Köln nach China und Teneriffa

Oster ist 1949 in Köln geboren und beschäftigt sich seit seiner Jugend mit asiatischen Denkweisen. Nach dem Kunststudium lernte er bei mehreren namhaften Meistern und gründete 1985 eine Taji-Schule. 2005 kam er zum ersten Mal nach Wudangshan, dem legendären Ursprungsort des Schattenboxens (Taijiquan) im Herzen Chinas. Dort und auf Teneriffa ist seine neue Heimat, wo er auch seine Bücher schreibt.