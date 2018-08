Fussball : Kampf um Pokale und Koordinationsleitern

Die Fußball-E-Jugend des TuS Nortorf freute sich beim VR-Jugend-Cup des Osterrönfelder TSV über die Silbermedaille. Insgesamt gingen 80 Teams in vier Altersklassen an den Start.

von shz.de

22. August 2018, 17:19 Uhr

Für zwei Hamburger Teams sollte sich der weite Weg nach Osterrönfeld lohnen: Beim VR-Jugend-Cup, dem großen Jugendfußballturnier des OTSV, holte sich das Team von Altona 93 im älteren Jahrgang der E-Jugend (2008) ebenso den „Pott“ wie Teutonia 05 im jüngeren Jahrgang (2009). Altona setzte sich im Finale gegen den TuS Nortorf knapp mit 1:0 durch. Teutonia gewann gegen den Stadt-Konkurrenten SC Sternschanze Hamburg ebenfalls mit 1:0.

Insgesamt kämpften 80 Mannschaften aus Rendsburg an zwei Tagen um die Turniersiege bei der D-, E-, F- und G-Jugend. Die einzelnen Turniere wurden jeweils in zwei großen Gruppen gespielt. Während die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale ausgespielt wurden, ersetzte jeweils ein Penalty-Schießen die restlichen Platzierungsspiele. „Ich denke, es ist sowohl für die Zuschauer, als auch für die Spieler in diesen Altersklassen interessant, sich der Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Torhüter zu stellen“, erklärt OTSV-Jugendwart Michael Jahnke.

Das hochklassigste Spiel bekamen die Zuschauer im Finale des D1-Turniers zu sehen. Nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit kam es zwischen dem SC Weiche Flensburg 08 und der SpVg Eidertal Molfsee zu einem Penalty-Schießen, an dessen Ende sich Molfsee mit einem 3:2 zum Turniersieger kürte. Das D2 -Turnier gewann der Heider SV vor Eintracht Norderstedt.

Bei der Siegerehrung wartete dann neben den obligatorischen Süßigkeiten und einem Pokal für die siegreichen Teams noch ein besonderes Geschenk: „Sonst haben wir immer Bälle verschenkt, aber die hat wirklich jeder. Stattdessen wollten wir mit Koordinationsleitern einen Beitrag zum erfolgreichen Trainingsalltag der Mannschaften leisten. Besonders in den jungen Altersklassen ist es für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig, die Stabilität und das Körpergefühl zu trainieren,“ erklärt Jahnke.