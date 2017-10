Senioreneinrichtung : Kampf um „Neue Heimat“ geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

Der lokalpolitische Nahkampf um die Zukunft der „Neuen Heimat“ spitzt sich zu. Auf dem Weg zur Teilprivatisierung der städtischen Seniorenwohnanlage formieren sich drei Gegner. Jeder versucht, seine Ziele mit allen Mitteln der Demokratie zu erzwingen. Am Donnerstag könnte eine weitere wichtige Entscheidung fallen.

Widersacher 1: die SPD-Fraktion. Sie ist strikt gegen die Brücke Rendsburg-Eckernförde als künftigen Mitbetreiber und erwartet Entlassungen, sollte der externe Partner das Ruder in dem noch 100-prozentigen Eigenbetrieb der Stadt übernehmen. Im Finanzausschuss gestern Abend wollten die Sozialdemokraten die bestehenden Geschäftsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Verein kritisch hinterfragen. Der Punkt wurde vertraulich beraten. Vor der Sitzung beschrieb Ratsherr René Sartorius die Brücke als „Wirtschaftsunternehmen im sozialen Bereich“, 2015 sei eine Million Euro Überschuss erwirtschaftet worden. „Wenn ich sehe, welchen enormen Aufwand die Brücke auf sich nimmt, um die ,Neue Heimat‘ zu betreiben, dann muss sich das rechnen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Bei diesem Profit müsse sich die Stadt fragen, ob nicht ein kostengünstigerer Vertrag mit einem anderen Anteilseigner hätte abgeschlossen werden können. „Ich wünsche mir, dass Alternativen geprüft werden.“ Ein Vertragsentwurf mit der Brücke ist fertig, er liegt der Politik zur Kenntnisnahme vor. Bis Ende des Jahres hat die Verwaltung Zeit, mit dem Bewerber einig zu werden. Diese Frist setzt der im Juli von einer CDU-angeführten Mehrheit gefällte Ratsbeschluss.

Widersacher 2: die Mitarbeiter der „Neuen Heimat“. Drei von ihnen wollen die Ratsentscheidung per Bürgerentscheid aufheben und sammeln seit einer Woche Unterschriften von Unterstützern (wir berichteten). Ziel ist zunächst ein Bürgerbegehren. 1803 gültige Signaturen von Rendsburgern sind nötig, bevor ein Bürgerentscheid anberaumt werden kann. Sechs Monate bleibt Zeit, um Unterschriften zu sammeln. Sobald das Bürgerbegehren für zulässig erklärt wird, gilt Friedenspflicht. Mit ihr ist frühestens im November zu rechnen, wahrscheinlich ist ein späterer Termin. Entscheidend ist das Datum der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Die Politik darf dann bis auf weiteres keine Entscheidungen zur „Neuen Heimat“ treffen. Zitat aus der Gemeindeordnung: „Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegen stehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu.“

Widersacher 3: die Politiker von Modernes Rendsburg (MR). Die von Fritjof Wilken angeführte Gruppierung drängt auf eine Entscheidung am Donnerstag. Die Ratsversammlung soll auf MR-Antrag den vorliegenden Managementvertrag mit der Brücke absegnen. Mit einem „Ja“ käme das Stadtparlament den Gegnern zuvor. Das Bürgerbegehren wäre damit überholt – zumindest unter der jetzigen Fragestellung, die unter anderem auf den Ratsbeschluss vom 13. Juli abzielt. Die Initiatoren müssten voraussichtlich von vorne beginnen. „Wir gehen den Weg nur kontinuierlich weiter“, begründete Ratsfrau Sabine Stechmann den Antrag ihrer Wählergemeinschaft am Donnerstag (17 Uhr, Altes Rathaus). „Ob es überhaupt zu einem Bürgerbegehren kommen wird, wissen wir ja gar nicht.“ Die Politik dürfe nicht in vorauseilendem Gehorsam erstarren, so Stechmann. „Wir wollen vorankommen, haben schon so viel Zeit verloren.“

Die „Neue Heimat“ schreibt rote Zahlen, unter anderem weil nur noch 92 von 100 Betten belegt werden können. Der erwartete Jahresverlust beträgt 1,175 Millionen Euro. Zur Minusbilanz tragen die Kosten für eine Beraterfirma bei. Sie begleitet das Transaktionsverfahren und kassierte von April 2016 bis Juli 2017 rund 300 000 Euro. Hinzu kommen 55 500 Euro für zusätzliche Dienstleistungen anderer Unternehmen.