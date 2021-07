Goden Morgen, Rendsborg! : Kaffekaken ohne Kann gifft veel Schwienkraam – un massig Arbeit

Eenfach wer dat nich, Schuuvlood un Teppich weller rein to kriegen. Ümmerhin: För de nästen dree Wuchen is een Wiederholung von dat Malheur nich to erwarten.

Rendsburg | He werr meern in sien Arbeit. Bevör aver een Telefonat mit den nästen Kunnen anstunn un he fix eene Mail schrieven wull, stells he noch een Kaffemaschien an. Pulver un Water rin un zack seet he ok al weller an sien Schrievdisch. Dat duurs nich lang, dor keem de Sekretärin in dat Grootruumbüro. Se weer teemli opwöhlt, keem denn aver ganz cool mit een lä...

