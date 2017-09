Imland-Klinik in Rendsburg : Kaderschmiede gegen den Notstand entsteht

vergrößern 1 von 1 Foto: Leptin 1 von 1

von alj/höf

erstellt am 18.Sep.2017 | 11:06 Uhr

Am Klinikum Itzehoe sind die Bagger für ein medizinisches Bildungszentrum bereits im Einsatz – jetzt zieht die Imland-Klinik nach. Die Krankenhäuser im Land rüsten sich für die Herausforderungen, die der demografische Wandel, der drohende Pflegenotstand durch Fachkräftemangel und die nächste Stufe der Pflegereform mit sich bringen (siehe unten). In Rendsburg wird ab dem kommenden Jahr ein neues Pflegebildungszentrum errichtet. Spätestens ab 2020 sollen in dem Neubau bis zu 200 Nachwuchskräfte aus ganz Schleswig-Holstein die Grundlagen des Pflegeberufs erlernen. Die Gesamtkosten von 4,5 Millionen Euro trägt das Gesundheitsministerium in Kiel.

Die Überlegung, eine neue Schule für die Imland-Auszubildenden zu schaffen, gibt es seit Jahren. „Bislang fehlte aber schlicht das Geld“, sagt Schulleiter Hans-Joachim Carlsen. „Aus eigenen Mitteln wäre es nicht zu finanzieren gewesen. Doch dank der Unterstützung des Landes könne man das dringend nötige Projekt jetzt endlich realisieren.

Noch werden die Auszubildenden in der Imland-Pflegeschule unterrichtet. Sie existiert bereits seit 70 Jahren. Doch die Räume sind alt, sanierungsbedürftig und zu eng. „Pflege ist ein kommunikativer Beruf. Unsere Klassenzimmer sind so klein, dass alle in Reihen hintereinander sitzen müssen“, so Carlsen. Kommunikation sei kaum möglich. In der neuen Kaderschmiede wird das Platzangebot deutlich großzügiger sein. 1200 Quadratmeter stehen zur Verfügung – mehr als doppelt so viel wie aktuell. „Damit wollen wir uns auch auf die generalisierte Pflegeausbildung vorbereiten, die ab 2020 kommt“, erklärt der Leiter. Bislang bildet die Imland-Klinik nur Gesundheits- und Krankenpfleger aus. Künftig können in drei Jahren auch Alten- und Kinderkrankenpfleger ins Berufsleben starten. „Alle machen dann einen gemeinsamen Abschluss zur Pflegefachkraft“, erläutert Carlsen. Mit wachsenden Schülerzahlen wird gerechnet. „Wir haben aktuell 150 Schüler. Im neuen Bildungszentrum können wir problemlos 200 Leute ausbilden.“

Zusätzlicher Platz wird außerdem für die Schulung von Pflegekräften, die ihren Abschluss außerhalb der EU gemacht haben, benötigt. Ein weiterer Vorzug der neuen Ausbildungsstätte sind moderne Simulationsräume. „Wir planen einen Praxisraum, der exakt wie ein Krankenzimmer eingerichtet ist. An Statisten können die Schüler dann die alltäglichen Pflegeaufgaben realitätsnah üben. Auch die nötige technische Ausrüstung wird zur Verfügung stehen, sodass die Übungen gefilmt und anschließend ausgewertet werden können“, erläutert Carlsen. Auch eine simulierte Intensivstation gehört zu den Plänen. „Hier werden auch Ärzte im Rahmen von Weiterbildungen das Handeln in Notfallsituationen, zum Beispiel die Reanimation nach Herzstillstand, trainieren“, erklärte Imland-Geschäftsführer Dr. Hans-Markus Johannsen.

Die Fertigstellung des Neubaus ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant. Noch bis Ende dieses Jahres läuft die Ausschreibungsphase. Sicher ist bereits, dass das zweistöckige Gebäude neben der Klinik-Apotheke an der Nordseite des Imland-Komplexes entstehen soll. In der vergangenen Woche wurden die Pläne dem Rendsburger Bauausschuss vorgestellt. „Wir haben recht konkrete Vorstellungen, die wir den Architekturbüros, die sich bewerben, zur Vorgabe machen“, sagt Manuela Scherpe, stellvertretende Schulleiterin. „Die Schüler werden ebenfalls in die Planung mit einbezogen. Wir wollen ihre Präferenzen verwirklichen, da sie schließlich diejenigen sind, die tagtäglich in unserem neuen Zentrum sein werden.“ Das sei auch ein Zeichen der Wertschätzung „für unsere tollen Auszubildenden“, so Carlsen. Nach dem Umzug sollen die alten Schulräume nach Aussage von Johannsen renoviert und in Büroarbeitsplätze umgewandelt werden.

Geänderte Ausbildung ab 2020

Jedes Jahr starten 110 000 junge Menschen in Deutschland eine Lehre in der Pflege, davon 50 000 in der Kranken- und 60 000 in der Altenpflege. Ab 2020 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das die Ausbildungen stärker bündelt. Die Reform sieht eine zweijährige allgemeine Pflegeausbildung für die bisher separaten Berufsausbildungen in der Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege an allen Pflegeschulen vor. Danach sollen die angehenden Pfleger die allgemeine Ausbildung entweder fortsetzen oder sich im letzten Jahr als Alten- oder Kinderkrankenpfleger spezialisieren können.