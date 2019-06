Hohenwestedt : Jury kürt die schönsten Fabelwesen

Das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ gastiert am Pfingstwochenende in Hohenwestedt.

von shz.de

05. Juni 2019, 15:26 Uhr

Ritter und Gaukler fallen am Pfingstwochenende in Hohenwestedt ein. Das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) schlägt von Sonnabend, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, im Park Wilhelmshöhe seine Zelte auf. Mit seinen bis zu 3000 Mitwirkenden ist das Spektakel das weltweit größte reisende Mittelalterfestival.

Eine Programmneuerung, die zum ersten Mal in Hohenwestedt stattfindet, ist das Fabelwesen-Festival. Besucher verkleiden sich als Fabelwesen und präsentieren sich nach einem Umzug über das Veranstaltungsgelände einer Fachjury. Die besten drei Teilnehmer erhalten 500, 300 und 200 Euro. Die Plätze 4 und 5 werden mit MPS-Jahreskarten belohnt.

Ebenfalls eine Premiere ist der erste Hohenwestedt-Auftritt der Band Heavysaurus, die am Pfingstsonntag und -montag zu sehen ist. Die Musiker von Heavysaurus treten in Dinosaurierkostümen auf und spielen in moderater Lautstärke Heavy-Metal-Musik für ihre Hauptzielgruppe: Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren.

Eine Hauptattraktion des Spectaculum sind die Wettkämpfe der Ritter hoch zu Ross. Mehrmals täglich wollen die Darsteller der Formation „EHS-Team“ ihre Kampfkünste demonstrieren. Echte Stammgäste bei den Gastspielen in Hohenwestedt sind die Recken der Fechtkampfgruppe Fictum aus Tschechien. Auch bei den Gauklern gibt es viele alte Bekannte. Für Unterhaltung sorgen Zauberer Orlando von Godenhaven, Medicus Dr. Bombastus mit seinem Gehilfen Leonardo, das Stelzentheater Feuervögel, das Puppentheater Kiepenkasper, der Sagamann Liam Bo Skol, Kraftjongleur Bagatelli, der Gaukler Lupus und „der Tod“.

Wie gewohnt, sind eine Vielzahl von bekannten Bands der Mittelalter- und Folkszene im Einsatz: Saltatio Mortis, Letzte Instanz, Versengold, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Knasterbart, Saor Patrol, Cultus Ferox, Comes Vagantes, Waldkauz, Forgotten North, Harmony Glen, Rapalje und Dolmen. 26 Heerlager bauen ihre Zelte und Lagerfeuer auf. Die Darsteller erklären den Festivalbesuchern gern, wie man im 13. Jahrhundert gelebt und gekocht hat. Mehr als 100 Markthändler bieten ihre Waren feil. Im Angebot sind Kleidungstücke, Schmuckartikel und sonstige Accessoires für Mittelalter-Fans. Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten ein.

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum im Park Wilhelmshöhe hat am Sonnabend, 8. Juni, von 11 bis 1 Uhr, am Sonntag, 9. Juni, ebenfalls von 11 bis 1 Uhr und am Montag, 10. Juni, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Pfingstmontag ist Familientag, das heißt: alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt. Spielpläne, Kartenvorverkauf und weitere Informationen findet man im Internet auf www.spectaculum.de.