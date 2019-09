Zeugenaufruf in Rendsburg : Junger Mann verletzt aufgefunden: Vier Männer sollen ihn angegriffen haben

Der Verletzte kann oder will keine Angaben zu den Beteiligten der Auseinandersetzung machen.

17. September 2019, 08:17 Uhr

Rendsburg | Am vergangenen Sonntag (15. September) hat ein Spaziergänger am Rendsburger Obereiderhafen einen am Kopf verletzten 21-jährigen Mann auf einer Parkbank aufgefunden. Der Verletzte erwies sich als stark alkoholisiert und blutete oberflächlich. Laut Polizei litt er überdies an einer Stichverletzung an der rechten Schulter.

Was vorgefallen war, wollte der Mann den Polizisten allerdings nicht erzählen. Der Marokkaner habe lediglich mitgeteilt, von vier Männern geschlagen worden zu sein. Die Stichverletzung sollen ihm auch die anderen Männer zugefügt haben, eine Täterbeschreibung gab er nicht ab. Das Opfer wurde zur Behandlung der blutenden Wunden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der mutmaßlichen Auseinandersetzung, die zwischen 2 und 3 Uhr stattgefunden haben könnte. Die Überbringung von Hinweisen wird erbeten unter der Rufnummer 04331-2080 oder über den Polizeinotruf 110.

