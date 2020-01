Rendsburg : Junge Leute gestalten sich am Altstädter Markt einen eigenen Treff

Am 1. April wird die „Kreativwerkstatt“ eröffnet. Die Region Rendsburg GmbH gibt den Anstoß.

Avatar_shz von Dirk Jennert

27. Januar 2020, 18:58 Uhr

Rendsburg | Seit die Räume der Altstädter Apotheke leerstehen, sieht die südöstliche Seite des Altstädter Marktes trostlos aus. Doch dieser Zustand dürfte nicht mehr von langer Dauer sein. Die von der Region Rendsburg GmbH vorgeschlagene Belebung der Zeile mit vier „Pop-up-Geschäften“ wird konkret. Zum 1. April will die „Kreativwerkstatt“ eröffnen – ein neutraler Treff für junge Leute.

Dass es dafür Bedarf gibt, haben die Organisatorinnen am eigenen Leib erfahren. „Es gibt wenig Möglichkeiten, wo sich Jugendliche in ihren Freistunden in der Innenstadt aufhalten können“, sagt Jolina Körber (18), die im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht hat. Diesen Treffpunkt am Altstädter Markt anzusiedeln, kommt an. Ann-Kathrein Gräning (20) schätzt diese Lage: „Der Markt hat Atmosphäre.“ Und genügend „Kundschaft“ gebe es auch, sogar am Vormittag. Jolina Körber erinnert sich an die eigene Schulzeit in der gymnasialen Oberstufe: „Ich hatte täglich mindestens eine Freistunde.“ Den Treffpunkt wollen sie gemeinsam mit den künftigen Nutzern einrichten.

Ein Jugendcafé soll allerdings nicht entstehen. Dafür bräuchte es eine Konzession. Stattdessen ist es ein Ort zum „Chillen“, Diskutieren, Pläne schmieden. Zwei oder dreimal die Woche soll anfangs geöffnet sein, am liebsten von 9 bis maximal 20 Uhr. Eine Einschränkung gibt es aber. Petra Reiber, Geschäftsführerin der Region Rendsburg GmbH: „Es muss immer ein Erwachsener da sein, der die Verantwortung trägt.“ Dafür werden Ehrenamtler gesucht.

Ann-Kathrein Gräning und Jolina Körber halten auch eine hauptamtliche Lösung für denkbar. Sie wünschen sich einen städtischen Ansprechpartner: als Schnittstelle zwischen Jugendlichen sowie Stadt und Kommunalpolitik. Dieser könnte in der „Kreativwerkstatt“ sein Büro bekommen. Ann-Kathrein: „Wir hätten gern von der Stadt ein Signal, ob sie sich das vorstellen kann.“

Die Akteure des neuen Treffs haben von Petra Reiber bereits eine publikumswirksame Hausaufgabe bekommen. Geplant ist eine Fotowandaktion mit überdimensional großen Bildern von Jugendlichen. Die von „Foto Wagner“ unterstützte Aktion soll ein Blickfang werden, für die „Kreativwerkstatt“ und die anderen Pop-up-Geschäfte.

Und vielleicht wird dies sogar die künftigen Bewohner der noch im Bau befindlichen Senioreneinrichtung neugierig machen. Über ihren Besuch würde man sich im Jugendtreff ebenfalls freuen. Jolina Körber: „Die Senioren bringen uns das Stricken bei – und wir ihnen den Umgang mit dem Smartphone.“