Polizei bittet um Hinweise : Jugendlicher tritt Fensterscheibe eines Wohnhauses in Erfde ein

Ein Bewohner beobachtete den Täter, der mit drei anderen jungen Männern unterwegs war.

Erfde | Ein Jugendlicher hat am Freitag in Erfde die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingetreten. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Bewohner die Tat in der Straße Süderende gegen 20.30 Uhr. Der Täter sei mit drei weiteren Jugendlichen oder Heranwachsenden umhergezogen. Sie kamen aus der Straße Hohenberg. In der Straße Süderende trat der junge Mann mehrfach gegen ein Fenster im Erdgeschoss. Dabei beschädigte er die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters. Die Männer flohen Richtung Ortsmitte und schlugen dabei verschiedene Richtungen ein.

Verdächtige waren dunkel gekleidet

Laut Beschreibung trugen die vier Jugendlichen dunkle Kleidung und Kapuzen. Er hatte einen Rucksack auf dem Rücken.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an die Telefonnummern 04333/4399940 oder 04621/840.

