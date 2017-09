Rendsburg : Jugendliche stehlen Kunst-Pinguin – Polizei fasst flüchtende Täter

vergrößern 1 von 1 Foto: Stadtwerke / Leptin 1 von 1

von alj

erstellt am 20.Sep.2017 | 11:44 Uhr

Schreck in der Morgenstunde: Passanten am Stadtsee bemerkten gestern früh, dass auf der Insel vor dem neuen Rathaus einer der beiden fluoreszierenden Pinguine fehlte. Arbeiter des Umwelt- und Technikhofs suchten am Vormittag den Stadtseegrund am Tatort akribisch ab – vergeblich. Der dreiste Diebstahl löste bei den Stadtwerken Rendsburg Bestürzung aus. „Es ist mehr als erbärmlich, dass ein von Kindern hergestelltes Kunstwerk gestohlen wird“, sagte Geschäftsführer Helge Spehr. Die Stadtwerke hatten im Sommer ein Kunstprojekt im Rahmen der der Kinderstadt „Jerry Town“ finanziert, bei dem unter anderem die beiden Plexiglas-Vögel entstanden waren. Ende August wurden die Exemplare installiert.

Um die Skulptur zurückzubekommen, hatte Spehr am Mittag sogar eine Belohnung zur Rückgabe ausgerufen. Doch das war nicht nötig. Um 14 Uhr teilte ein Polizeisprecher mit, dass in der Nacht auf Dienstag eine Gruppe von fünf Jugendlichen gestellt worden war. Die Jungen und Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren hatten versucht, den Pinguin zu stehlen. Als sie den Streifenwagen bemerkten, ergriffen sie die Flucht – doch in der Nienstadtstraße wurden sie von den Beamten gestellt.

„Es stellte sich heraus, dass eines der Mädels offenbar Pinguinfan ist und die Skulptur für sich haben wollte“, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Skulptur hatten die jungen Diebe bei der Verfolgungsjagd auf einem Gehweg liegen lassen. Die Ordnungshüter stellten das Kunstwerk sicher. Bürgermeister Pierre Gilgenast persönlich kontaktierte am Nachmittag die Polizei, um sich über den Zustand des begehrten Pinguins zu erkundigen: „Er weist zwar einige Blessuren auf, aber das kriegen wir wieder hin. Hauptsache, das Stück ist wieder aufgetaucht. Auf den Plexiglasteilchen sind nämlich die Namen aller an dem Kunstwerk beteiligten Kinder verewigt“, sagte er. Heute werde eine Delegation des Umwelt- und Technikhofs zur Wache fahren, um den Pinguin abzuholen.