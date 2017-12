Amnesty-Aktion : Jugendliche richten Petitionen an Staatschefs

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 20.Dez.2017 | 08:53 Uhr

Das Schicksal des Finnen Sakris Kupila geht ihm nahe. Kelvin, Zehntklässler der Heinrich-Heine-Schule in Büdelsdorf, schreibt in einem Brief an den finnischen Ministerpräsidenten Juha Sipilä: „Wir kann man einem Menschen, der sich unwohl in seinem eigenen Körper fühlt, das Recht verweigern, sich in seinem Körper wieder wohl zu fühlen?“

Kupila wurde nach der Geburt als Mädchen eingetragen, fühlt sich aber als Mann. Doch die Hürden für eine Geschlechtsänderung in finnischen Dokumenten sind hoch. Der Staat fordert eine psychiatrische Untersuchung und eine Sterilisierung. Der 21-Jährige fordert eine Gesetzesänderung, handelte sich dadurch aber Gewaltandrohungen ein.

Fünf Schüler der Klasse 10 d der Gemeinschaftsschule haben sich Kupilas Kampf mit Briefen an den Ministerpräsidenten angeschlossen. Drei Jugendliche schreiben an die Regierung in Jamaika und fordern, einen Polizisten vor Gericht zu stellen, der einen unschuldigen Mann erschoss. 13 Schüler verfassten Petitionen an das Regime des Tschad, das einen Mann verhaftete, der auf Facebook Korruption und Misswirtschaft in seinem Land beklagte.

Die Klasse 10 d der Heinrich-Heine-Schule, 80 Schüler des neunten Jahrgangs der Herderschule und 20 Oberstufenschüler des Gymnasiums beteiligen sich an der Aktion „Briefmarathon“ von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hat drei Personen und eine Gruppe vorgestellt, die unter den rechtlichen Bedingungen ihres Landes leiden. Bis Jahresende können Schüler Briefe an die Regierungen, die Betroffenen oder Angehörigen verfassen und bei der deutschen Amnesty-Zentrale in Berlin einreichen, die sie weiterleitet. Angeblich verbessert die Aktion in 30 Prozent der Fälle die Situation der Menschen.

Politiklehrer Peter Panten bot das Projekt an der Heinrich-Heine-Schule erstmals an. Die Schüler zogen sofort mit. „Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich es toll finden, wenn mir geholfen würde“, sagt Bjarne. Amyra betont: „In Deutschland haben wir viele Privilegien. Wir sollten Menschen unterstützen, die das nicht haben.“ Mit Druck auf die Briefschreiber von Seiten der jeweiligen Regierungen rechnen die Schüler nicht. „Ich glaube, dass wir nicht so viel zu befürchten haben. Hier in Deutschland sind wir ganz gut geschützt“, sagt Finn.

Jan Winkelmann, Lehrer der Herderschule, betont: „Mir ist es wichtig, dass Politik nicht als etwas Abstraktes wahrgenommen wird. Unsere Schüler sollen erfahren, dass auch sie praktisch und jederzeit an dieser Gesellschaft mitbauen können.“