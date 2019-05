Rendsburg: Polizei sucht Unfallort : Jugendliche bringen Auto nach nächtlicher Spritztour verkratzt zurück

Wer hat seit Sonntag Unfallspuren eines grauen Passats gesehen?

27. Mai 2019, 16:51 Uhr

Rendsburg | Wer hat seit Sonntag einen Schaden an seinem Auto, seinem Haus oder einer Mauer festgestellt? Nach Angaben der Polizei haben in der Nacht zu Sonntag, 26. Mai, vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren eine Spritztour mit dem Auto eines Verwandten unternommen und es beschädigt zurückgebracht. Die Jungen und Mädchen verschweigen allerdings den Unfallort. Sie waren mit dem grauen VW Passat Kombi von Mitternacht bis 4 Uhr vermutlich im Raum Rendsburg, Büdelsdorf und Umland unterwegs. Keiner von ihnen hat einen Führerschein. Am vorderen Kotflügel und auf der rechten Fahrzeugseite sind frische Schäden zu sehen.

Hinweise an Telefon 04331/208450.

