Jugendliche bereiten Gottesdienst vor

von Helma Piper

25. Juni 2018, 13:18 Uhr

Die „Teamer“ laden am Sonnabend, 30. Juni, um 18 Uhr zum Jugendgottesdienst in die Erlöserkirche Owschlag ein. Die Jugendgruppe der Kirchengemeinde hat sich für folgendes Thema entschieden: „Big brother is watching you! Das Internet vergisst nie“.

Nele Brammer erklärt, warum man sich dem weltweiten Datennetz widmen will: „Wir haben das Thema aufgegriffen, weil alle Jugendlichen viel mit Social Media zu tun haben.“ Auch die Lieder haben die jungen Leute ganz nach ihrem Geschmack gewählt. Musikalische Unterstützung erhalten sie dabei von Birgit Schrader-Wetzel am Klavier. Die Teamer hoffen, dass viele Jugendliche den Gottesdienst besuchen werden. “Aber willkommen sind natürlich alle”, betont Nele Brammer.