Kiel/Eisendorf : Jürgen Ott mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Das Mitglied des DRK-Ortsverein Nortorf betreute über 37 Jahre das Projekt „Essen auf Rädern“.

von Matthias Hermann

25. Februar 2020, 18:09 Uhr

Jürgen Ott ist seit Dienstag Träger des Bundesverdienstkreuzes. Von Ministerpräsident Daniel Günther empfing der Eisendorfer die besondere Auszeichnung als Anerkennung für sein langjähriges wohltätiges Engagement.



Mehr als 30.000 Mahlzeiten jährlich

Jürgen Ott ist seit vielen Jahren im Ortsverein Nortorf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aktiv. Im Jahr 1979 startete das DRK in Nortorf die Aktion „Essen auf Rädern“. Ott betreute das Projekt 37 Jahre lang. Dabei wurden zeitweise mehr als 30.000 Mahlzeiten jährlich ausgeliefert. Nach fast 38 Jahren wurde der Service an die Diakonie Altholstein übergeben. Ott ist bis heute Ansprechpartner für den gesamten Vorstand des Ortsvereines.



In besonderer Weise ums Gemeinwohl verdient gemacht

Mit dem Bundesverdienstkreuz werden Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Dazu zählen sowohl politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen als auch Verdienste im sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich.