Rendsburg: Jüdisches Museum : „Jüdische Kunst“ passt in kein Raster

Emotionales Streitgespräch im Museum zu der Frage: „Gibt es ,Jüdische Kunst?’“.

von shz.de

21. September 2018, 20:14 Uhr

Wodurch wird ein Kunstwerk zu „jüdischer Kunst“? Gibt es „jüdische Kunst“? Auch nach einem eineinhalbstündigen Streitgespräch im Jüdischen Museum waren diese Fragen nicht eindeutig beantwortet. Was bei Klezmer-Musik oder „Synagoge“ eindeutig zuzuordnen ist, bot vor den ausgestellten Bildern von Ludwig Meidner reichlich Stoff für emotional geprägte Beiträge.

Ein Ergebnis: Abgesehen von einer religiösen Arbeit ist in Meidners Werken kein eindeutiger Hinweis auf jüdische Kunst zu erkennen. „Jüdisches ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen“, sagte Museumsleiter Carsten Fleischhauer. Grund sei das Bilderverbot in der Bibel. „Spiegelt sich religiöses Bekenntnis in der Kunst wider?“ In christlich motivierten Darstellungen ist dieses Verhältnis deutlich zu erkennen. „Christliche Kunst missioniert immer, jüdische Kunst nie. Das jüdische in den Bildern zu sehen, ist sehr schwer“, erklärte Fleischhauer und betonte: „Nicht alle jüdischen Menschen machen jüdische Kunst. Jüdische Kunst ist nicht, wenn ein Jude abgebildet ist.“

Die zehn Teilnehmer diskutierten auch, ob es sinnvoll ist, Werke der bildenden Kunst einer Religion zuzuordnen – wissend, dass im Judentum Bilder nichts Verehrungswürdiges darstellen dürfen. Einig war man sich, dass jeder auf seine Weise auf Bilder reagiert, in persönlicher Auseinandersetzung, gelenkt von Lebenserfahrungen und Erinnerungen. Der Abend blieb nicht ohne Erkenntnis-Gewinn: Man kennt nun einige Fragen zum Thema.