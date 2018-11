Handball : Jubel und Frust in den Derbys

Für den Handball-Nachwuchs der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg gab es in Nachbarschaftsduellen Sieg und Niederlage.

von shz.de

28. November 2018, 15:57 Uhr

Sieg und Niederlage gab es für den Handball-Nachwuchs der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg in den beiden Oberliga-Derbys: Die A-Mädchen entführten mit einem 34:25 bei der weiterhin punktlosen HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (OKT) souverän zwei Zähler, während die B-Juniorinnen bei der HSG Eider Harde überraschend deutlich mit 23:31 den Kürzeren zogen. Die dritte Saisonniederlage der männlichen Jugend B der HG OKT fiel beim HSV Hamburg (20:30) überaus deftig aus.

Weibliche Jugend A

HG OKT – HSG Schülp/W’feld/RD 25:34 (10:22)

Mit einer dominanten Leistung machte das Team von Trainer Sönke Marxen von Anfang an klar, wer die zwei Punkte mit nach Hause nehmen würde. „Wir haben sehr konzentriert angefangen und die erste Halbzeit als Mannschaft stark gespielt“, sagte Marxen. Der Gast baute seinen deutlichen Vorsprung – 7:2 (7.), 12:5 (16.) – stetig aus und bot ein sehenswertes Angriffs- und Abwehrspiel. „Die Partie war quasi in der ersten Hälfte schon gelaufen. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und einfach kopflos gespielt,“ fand HSG-Trainer Rico Sasse deutliche Worte für die Leistung seiner Mannschaft in Durchgang 1. Jedoch brachte der Seitenwechsel keine Besserung. Marxen: „Ich hatte nichts Negatives in der Kabine anzusprechen. Die Mädchen haben gezeigt, was sie können – und das durch die Bank weg.“ Der Blick von HG-Trainer Sasse richtete sich nach vorne, auf das so wichtige Spiel gegen die ebenfalls noch punktlose HSG Pinnau. „Nächste Woche gegen Pinnau wollen wir auf jeden Fall gewinnen und den letzten Tabellenplatz verlassen.“



HG OKT: Lea Frahm, Storm – Christiansen (1), Krack (2), Lara Frahm, Clasen (2), Schadwinkel (3), Pawaletz (5), Christofzik (2), Huß (3), Rohwer (2), C. Bernhardt (1), M. Bernhardt (4/4).

HSG Schülp/W’feld/Rendsburg: Schmidt – Kahl (2), Heidemann (6), Ganske (3), Olf (13/7), Peters (1), Krämer, Thommessen, Asmus, Stauga, Rohwer (5), Bronevski (1), Stamp (3), Holm.





Männliche Jugend B

HSV Hamburg – HG OKT 30:20 (13:10)

In der ersten Halbzeit erwischten die Gastgeber den besseren Start - 5:2 (8.). Doch das Team von Trainer Andreas Eckner schlug schnell zurück, ging mit 8:7 (15.) in Führung. Doch ein 6:2-Lauf ließ den HSV mit einem Drei-Tore-Polster in die Kabine gehen. „Sie haben uns mit ihrer harten Gangart den Zahn gezogen. Da konnten wir leider nicht so gegenhalten, wie wir wollten“, sagte Eckner. Auch nach dem Seitenwechsel waren die hoch motivierten Hamburger gut im Spiel und ließen die HG gar nicht erst zur Entfaltung kommen. Zudem besiegelten einige aus OKT-Sicht nicht ganz nachvollziehbare Schiedsrichter-Entscheidungen die Auswärtspleite. Trotzdem zog der Trainer ein positives Zwischenfazit: „Wir haben es geschafft, mit Platz drei unser Saisonziel zu erreichen und sind durchaus zufrieden. Die Niederlage heute ist zwar ärgerlich, aber wenn der HSV zu uns kommt, wird das schon wieder ganz anders aussehen.“

HG OKT: Haack, Schmidt – Stange (1), Heldt, Carstensen (2), Koberg (5), Ehrich (6), Prang, Thomsen (5/1), Voß (1).







Weibliche Jugend B

HSG Eider Harde – HSG Schülp/W’feld/RD 31:23 (18:15)

„Wir haben uns sehr genau auf das Spiel vorbereitet und den Gegner sehr genau studiert. Das ist uns zugute gekommen“, nannte Eider Hardes Trainerin Dörte Schatz einen der Gründe, warum ihre Mannschaft das Derby letztendlich für sich entscheiden konnte. So stand die Abwehr sicher, sodass die Gastgeberinnen ihr Tempospiel entfalten konnten. Jedoch spielte Westerrönfeld ist Hälfte 1 gut mit und führte auch über weite Strecken. Erst beim 15:14 (23.) konnten die Schatz-Schützlinge das erste Mal die Führung an sich reißen. „Was dann im zweiten Durchgang passiert ist, war ein kompletter Blackout meiner Mannschaft. Wir haben völlig den Faden verloren und ganz viele technische Fehler gemacht“, sagte ein entgeisterter HSG-Coach Christian Schäfer. Auch die Abwehr, das Prunkstück der Westerrönfelderrinnen, war auf einmal völlig löchrig und in der Rückzugsbewegung zu langsam. Eider Harde zog Tor um Tor davon und spätestens beim 27:20 (45.) tüteten sie den Sieg ein. Schatz: „Die Mädchen haben gezeigt, dass sie in die Oberliga gehören. Mit dem Sieg sollten sie viel Selbstvertrauen getankt haben.“

HSG Eider Harde: Bruhn – Stolley, Rasmussen (3), Schildhauer, Dinter (1), Asmus, Möller (3), Mentzer (6), Weggemann, Müller, Delfs (3/1), Wichmann (1), Maret (14/5).

HSG Schülp/W’feld/Rendsburg: Oldach – Kahl, Peters (6), Rose (1), Rohwer (3/1), Kühl, Hagemes (3), Hövelmann (4), Traulsen, Baumann (4), Däuble, Holm (2), Epp.