Bundestagswahl : Johann Wadephul (CDU) gelingt der Hattrick

vergrößern 1 von 2 Foto: Becker 1 von 2

von Dirk Jennert

erstellt am 24.Sep.2017 | 23:49 Uhr

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul hat den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde zum dritten Mal in Folge direkt gewonnen. Laut dem am Sonntag um 23.32 Uhr veröffentlichten vorläufigen Endergebnis erreichte er 42,7 Prozent der Erststimmen. Sönke Rix von der SPD kam auf 28,9 Prozent. Während Wadephul sich im Vergleich zu 2013 um 2,5 Prozentpunkte verschlechterte, verlor Rix 7,9 Prozentpunkte. Bei den Zweitstimmen konnte die Union 36,2 Prozent der Stimmen verbuchen, 4,6 Punkte weniger als 2013. Die Sozialdemokraten stürzten ab. Sie verschlechterten sich von 31,6 auf 22,9 Prozent.

Offenbar hatte man auch in der Union mit einem anderen Ergebnis gerechnet: Als um 18 Uhr die erste Prognose über die Fernsehbildschirme flimmerte, wurde es in Möhls Gasthof in Jevenstedt ganz still. Den 50 Gästen der CDU-Wahlkreisparty schien angesichts des Abschneidens auf Bundesebene für ein paar Minuten das Feiern vergangen zu sein. Das schmerzte. Die Stimmung hellte sich erst merklich auf, als eine halbe Stunde später die ersten Ergebnisse auf Wahlkreisebene bekannt wurden, die etwas besser ausfielen.

Denn schon die ersten Zahlen aus dem Wahllokalen im Kreis Rendsburg-Eckernförde gaben den Trend vor, der das weitere Geschehen an diesem Abend bestimmte. Die CDU setzte sich an die Spitze, und blieb dort. Als Johann Wadephul gegen 19.50 Uhr auf der Wahlparty eintraf, wirkte er entspannt: „Ich bin froh und dankbar über die Unterstützung, die ich im Wahlkampf erhalten habe“, sagte er. Das vergleichsweise gute Abschneiden der CDU auf Kreisebene führte er darauf zurück, „dass wir hier eine Politik der Mitte machen“. Die CDU Rendsburg-Eckernförde stehe nicht für markige Worte, sondern für eine pragmatische Politik. Das habe sie auch in der Flüchtlingskrise bewiesen. Man habe dazu beigetragen, dass die Probleme vor Ort gelöst werden könnten. Aus Sicht von Wadephul ist dies auch einer der Gründe, warum die AfD in der Region am Kanal schlechter abgeschnitten hat als im Bundesschnitt.

In der Tat konnte die AfD ihren Stimmenanteil bei weitem nicht so ausbauen, wie ihr das in Berlin gelungen ist. 7,4 Prozent der Wähler machten ihr Kreuz bei der „Alternative für Deutschland“, das sind zwar drei Punkte mehr als 2013, aber fast sechs Punkte weniger als jetzt auf der Bundesebene. Damit landete die AfD im Kreis nur auf dem fünften Platz. Den dritten Platz nach CDU und SPD eroberten die Grünen (12,4). Die FDP landete mit 12,2 Prozent auf Platz 4.

Bei der CDU machte man sich am Wahlabend schon mächtig Gedanken. Die stellvertretende Rendsburger Fraktionsvorsitzende Anja Ilgenstein räumte ein, an den Wahlständen häufig auf die AfD angesprochen worden zu sein. Sie habe aber die Hoffnung gehabt, dass Schleswig-Holstein anders wähle als andere Bundesländer. Viele Wähler hätten die Wahl schon als „gelaufen“ erklärt, nannte Ralf Kaufmann, Ortsvorsitzender in Rendsburg, als mögliche Erklärung für die CDU-Verluste. „Stammwähler geben ihre Zweitstimme dann häufig möglichen Koalitionspartnern.“ Der Kreistagsabgeordnete Thorsten Schulz aus Bünsdorf sagte: „AfD und FDP sind im Aufwind. Ihre Stimmen holen sie sich von den beiden großen Parteien.“

Katerstimmung herrschte in der Eckernförder Altstadtkneipe „Jever Stübchen“. Dort wollte die SPD feiern, aber so richtig Spaß machte es keinem. Mittendrin ihr Wahlkreiskandidat Sönke Rix, der zwar gegen Johann Wadephul keine Chance hatte, das Direktmandat zu erobern, aber über die Landesliste wieder in den Bundestag einziehen wird. Die SPD habe ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie mitregiere und es schwer gewesen sei, als kleinerer Koalitionspartner den Wählern das eigene Profil zu vermitteln, sagte Rix: „Wir müssen unsere Glaubwürdigkeit zurückerobern.“ Er sei „sehr enttäuscht“, sprach von einer „der bittersten Stunden der Sozialdemokratie“. Mit diesem AfD-Ergebnis habe man nicht gerechnet, insgesamt habe man die AfD wohl unterschätzt. Dennoch sei ihm deren Ergebnis „unerklärlich“. „Wir sind uns noch gar nicht bewusst, was da passiert ist“, so Rix.

Er deutete aber auch leichte Kritik am Kurs der SPD an. Man habe „inhaltlich nicht alles richtig gemacht“, auch den Spitzenkandidaten Martin Schulz wollte er da nicht ausnehmen. Bei aller Notwendigkeit der Gerechtigkeitsdebatte seien die Argumente für die Zukunftsthemen, die Modernität und den Fortschritt zu spärlich und zu spät gekommen.