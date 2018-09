Jobs als Integrationsmotor

548 Flüchtlinge im Kreis mit Arbeitsvertrag / Potenzial zur Bekämpfung des Fachkräftemangels

von Helma Piper

25. September 2018, 13:06 Uhr

Matthias Hermann Die Bilanz ist positiv: Noch vor drei Jahren lag die Zahl der Flüchtlinge mit einem Job bei 141, Ende des vergangenen Jahres hatten 548 Migranten einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Und das ist kein Zufall.

Sprache, Ausbildung, Arbeit – das sind drei der Säulen, auf die bei der Integration gesetzt wird. Neben Kursen zum Spracherwerb, in denen die Voraussetzung zur Teilhabe am Leben in Deutschland geschaffen wird, bekommt auch die Wirtschaft eine zentrale Bedeutung. Diese könne mit Arbeit und Ausbildung, ähnlich wie in den 1960-er und 1970-er Jahren zu einem Integrationsmotor werden. Denn wie sich am Beispiel der Landesunterkunft in Boostedt gezeigt hat, führt vor allem das Fehlen einer sinnvollen Beschäftigung und Perspektive zu Problemen. Nun wurden Zahlen zur „Integration per Job“ präsentiert.

Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge sind Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und Jemen. Mit rund 70 Prozent ist ein Großteil jünger als 30 Jahre (in der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil unter 30 Prozent) und darin steckt Potenzial gegen den Fachkräftemangel, das zunehmend genutzt wird. Denn parallel zum generellen Rückgang der Arbeitslosigkeit werden auch immer mehr Flüchtlinge in Arbeit integriert – und die Tendenz ist weiter steigend. Laut Kreis ein Beleg dafür, dass die Integrationsmaßnahmen ihre Wirkung entfalten und auch der Arbeitsmarkt die Neuzugewanderten nachfragt und aufnimmt.

Besonders im Bereich der Gastronomie funktioniert das „Ankommen in der Gesellschaft – bei Kollegen und Chefs“. Positiv bewertet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse, kreisweit liegt der Anteil derzeit bei 66 Prozent. NGG-Regionalchef Finn Petersen sagte dazu: „Diese Menschen verdienen ihr eigenes Geld, sie zahlen Steuern und Sozialbeiträge.“ Wichtig sei es, dass in den Betrieben keine Zwei-Klassen-Gesellschaften entstehen, sowohl beim Mindestlohn, als auch bei der Dokumentationspflicht. Und auch wenn es für die Flüchtlinge häufig darum gehe, schnell Geld zu verdienen, um ihre Familien zu unterstützen, müsse es vorrangiges Ziel sein, solide Berufsperspektiven zu schaffen. „Wichtig ist, dass die Flüchtlinge ins duale Ausbildungssystem kommen. ,Azubi statt Aushilfe‘ muss auch die Devise der Unternehmen sein“, sagt Petersen.

Gleichzeitig fordert der Regionalchef mehr Unterstützung von der Politik. Es könne nicht sein, „dass immer wieder auch Flüchtlinge, die im Betrieb engagiert sind und gut Deutsch sprechen, von einem Tag auf den anderen abgeschoben werden“.

Auch der Kreis selbst sieht noch Verbesserungsbedarf. So seien die Wartezeiten auf einen der Sprachkurse immer noch zu lang, auch wenn es hier schon Fortschritte gegeben hätte. Zudem müsse das Übergangsmanagement von Beendigung der Kurse hin zu weiterführenden Maßnahmen, ebenso wie die Gelegenheiten für Neuzugewanderte bereits Erlerntes auch im Alltag anzuwenden, verbessert werden. Das Netz für Begegnungsorte auszubauen, ist eine der Hauptaufgaben der Fachgruppe Integration des Kreises.

Bei der „Integration durch Job“ ist der Kreis allerdings nicht nur an vorbereitenden Projekten beteiligt, sondern geht voran: Zum 1. August 2018 begann ein Neuzugewanderter eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, im Herbst soll eine weitere Stelle zur Einstiegsqualifizierung mit Ziel der Übernahme in eine Ausbildung gestellt werden.