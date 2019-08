Fussball-Landesliga Schleswig : Jevenstedt will Heimkomplex gegen IF Stjernen Flensborg ablegen

Nach drei Pleiten hofft Fußball-Landesligist TuS Jevenstedt auf die ersten Saisonpunkte vor eigener Kulisse.

von Torge Meyer, Marcel Nass und Thorben Schulz

30. August 2019, 17:30 Uhr

Rendsburg | Vierter Versuch: Nach drei Heimniederlagen in Folge hofft Fußball-Landesligist TuS Jevenstedt, am Sonntag gegen IF Stjernen Flensborg den Bock umzustoßen und seinen zahlreichen Fans endlich wieder einen Heimsieg zu schenken. Der Osterrönfelder TSV (in Kronshagen) und der MTSV Hohenwestedt (in Rantrum) wollen Punkte mit auf die Heimfahrt nehmen.

TSV Kronshagen – Osterrönfelder TSV (Sonnabend, 14 Uhr)

Mit vier Punkten aus vier Spielen ist der OTSV eher mäßig in die neue Saison gestartet. Ganz anders sehen die Vorzeichen beim heutigen Gegner aus. Der Aufsteiger aus Kronshagen holte aus den vergangenen vier Partien zehn Zähler und bewies mit bereits 14 erzielten Toren eine enorme Treffsicherheit.

Neben der zu erwartenden hohen Qualität des TSVK plagen den OTSV Personalprobleme, die eine angemessene Vorbereitung erschwerten. „Insgesamt fehlen uns aus unserem Kader mindestens sechs von siebzehn Feldspieler, die wir irgendwie ersetzen müssen. Allerdings wollen wir uns nicht über unsere Personalsituation beschweren, sondern mit den vorhandenen Spielern alles raushauen“, sagt OTSV-Trainer Olaf Lehmann. Besonders die gute zweite Halbzeit aus dem vergangenen Spiel gegen den TSV Rantrum sollte den Osterrönfeldern dabei Mut machen. Zwar sprang am Ende nicht mehr als ein 0:0 gegen die Nordfriesen heraus, die spielerische Überlegenheit zeigte jedoch, dass sich der OTSV in keinem Spiel zu verstecken braucht.

„Kronshagen bringt sicherlich noch einmal eine andere spielerische Qualität mit. Wenn aber jeder Spieler auf dem Platz mitzieht und seine defensiven Aufgaben erfüllt, sind wir auch in Kronshagen in der Lage, etwas mitzunehmen“, hofft Lehmann auf den nächsten Punktgewinn.

TSV Rantrum – MTSV Hohenwestedt (Sonntag, 15 Uhr)

Ausgeglichener könnte das Gastspiel des MTSV Hohenwestedt in Nordfriesland im Vorfeld nicht sein, tritt doch der Achte beim punktgleichen Neunten an. Auch die Tordifferenz (plus 1) ist identisch. Ähnlich verlief die Vorsaison, als Hohenwestedt Neunter (41 Punkte) und Rantrum Elfter (39) wurde. Im direkten Vergleich sprang ein Remis und ein 2:1-Sieg der Nordfriesen heraus.

„Ein Spiel auf Augenhöhe, wie fast jede Partie in der Liga. Kleinigkeiten sowie die Tagesform sind entscheidend und wer am Ende weniger Fehler macht, wird das Spiel gewinnen“, prophezeit Hohenwestedts Coach Udo Kochanski. Auf jeden Fall wird eine bessere Leistung als in der Vorwoche gegen Satrup (3:3) vonnöten sein. „Wir müssen wacher, konzentrierter und giftiger werden. Das war gegen Satrup nicht gut, was wir als Mannschaft dort angeboten haben“, blickt Kochanski kritisch zurück.

Personell sieht es wieder rosiger aus. Das Comeback von Thies Kochanski vergangene Woche sollte der ganzen Mannschaft einen Schuss Extra-Motivation geben, ist man doch nun rein nominell mit dem Sturmduo Falko Möller sowie Kochanski exzellent aufgestellt.

TuS Jevenstedt – IF Stjernen Flensborg (Sonntag, 15 Uhr)

0:1 gegen Lägerdorf, 2:3 gegen Friedrichsberg-Busdorf, 1:2 gegen Altenholz: Der TuS-Fan musste schon ordentlich leiden, wenn er zuletzt den Weg zum Sportplatz an der Jevenau angetreten hatte. „Ein Heimdreier wäre cool“, weiß auch Patrick Nöhren. Der Jevenstedter Trainer erwartet von seiner Elf „mehr Entschlossenheit in den Zweikämpfen“ und bei Ballbsitz „das Minimieren der Fehlpassquote“.

Doch Nöhren weiß auch, dass die drei Heimpleiten nicht spurlos an seinen Mannen vorbei gegangen sind: „Wir sollten uns in den ersten Minuten auf das Wesentliche konzentrieren. Außerdem hoffe ich, dass unsere Zuschauer gute Aktionen mit ordentlich Applaus quittieren.“ Die Flensburger überraschten mit ihrem jüngsten 2:0 gegen den Gettorfer SC, dürften nach ihrem ersten Saisonsieg gestärkt anreisen. „Meine Truppe ist total konzentriert. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Konter laufen“, sagt Nöhren, der auf die Urlauber Jannik Kaak, Jonas Richter, Lukas Gersteuer und Thore Lühder sowie Malte Tischer (Dienst) und die verletzten Mirco Mrosek und Kim Bornholdt verzichten muss.

Für den auf Klassenfahrt befindlichen Mathis Mrosek kehrt Fabian-Malte Möller für die rechte Außenbahn zurück. Grünes Licht gaben Nick-Ole Lehmann und Nils Hüttmann. Nöhren sei froh über einen „großen, ausgeglichenen Kader“ und sagte in Bezug auf seine vier Urlauber: „Gut, dass sie verreist und nicht verletzt sind.“