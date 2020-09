Kreispokal Rendsburg-Eckernförde : Jevenstedt gegen Osterrönfeld: Ein Fußball-Landesligist bleibt auf der Strecke

Für Zündstoff sorgt im Vorfeld die Verteilung des Kartenkontingents. Der OTSV fühlt sich benachteiligt.

Avatar_shz von Torge Meyer

11. September 2020, 17:14 Uhr

Jevenstedt | Das Achtelfinale des Fußball-Kreispokals hat am Wochenende einige interessante Partien zu bieten. Der SV Grün-Weiß Todenbüttel empfängt am Sonntag (15 Uhr) den Oberligisten Eckernförder SV. Das Topspiel steigt indes zeitgleich in Jevenstedt. Dort bittet der heimische TuS den Osterrönfelder TSV zum Tanz zweier Landesligisten.

Die Pokalstatistik spricht für den TuS Jevenstedt. In den vergangenen vier Jahren zogen die Kicker von der Jevenau immer ins Endspiel ein, zweimal holten sie den Titel. Zweimal räumten die Jevenstedter auch den morgigen Gegner aus dem Weg. In der Saison 2016/17 schlug der TuS im Halbfinale den OTSV mit 3:1, am 28. Juli vergangenen Jahres sorgte Robin Grell am Osterrönfelder Bahndamm für einen 1:0-Achtelfinalsieg. „Wir freuen uns aufs Derby. Das ist ein Highlight“, sagt OTSV-Liga-Obmann Kai Nacken-Hoffmann: „Man weiß eine Woche vor Punktspielstart, wo man steht.“ Gelänge ein frühes Tor, könne es auch ein Spektakel werden, glaubt Nacken-Hoffmann. Schließlich stünden mit den Jevenstedter Robin Grell und Lucas Seefeldt sowie Osterrönfelds Florian Kuklinski drei Spitzen-Neuner auf dem Feld: „Es wird kein defensives Taktieren geben“, so Nacken-Hoffmann.

TuS-Trainer Patrick Nöhren glaubt „nicht an ein Spektakel“, vielmehr an ein enges Match. Dem in der Vorbereitung noch unbesiegten OTSV fehlen mit Anton Dembowski (Kreuzband-Verletzung) und Marius Jentsch (Nasenbeinbruch) zwei Torhüter. Dass der 37-jährige Sven Guhlke zwischen den Pfosten steht, lässt Nacken-Hoffmann ruhig schlafen: „Da mache ich mir keine Sorgen.“ Jevenstedts Coach mus nicht nur auf Mirko Mrosek wegen seines Kreuzbandrisses verzichten (Nöhren: „Da fehlt uns eine Waffe in der Offensive.“), sondern auch auf die Urlauber Daniel Jeromin und Philipp Kriesten sowie Fabian Möller (privat verhindert) und Lukas Gersteuer („Wird wegen Problemen am Sprunggelenk geschont.“). Fraglich sind die erkälteten Till Schröder und Nils Hüttmann. Wegen „guter Trainingsleistungen“ hütet Yannick Lowaßer das Jevenstedter Gehäuse. „Eine Favoritenrolle ist nicht vergeben“, sieht Nöhren ein Duell auf Augenhöhe.

Für Zündstoff sorgte im Vorfeld die Verteilung des Kartenkontingents. Lediglich 150 Zuschauer sind wegen der Corona-Regeln am Sonntag zugelassen. „110 Karten bleiben in Jevenstedt, 40 haben wir bekommen. Über dieses Verhältnis sind wir nicht gerade begeistert“, zeigte sich Nacken-Hoffmann verschnupft.