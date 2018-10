Jetzt Plätze reservieren

von Helma Piper

22. Oktober 2018, 18:05 Uhr

Hüttenfolk – die Band aus den „Bergen“ – präsentiert ihr neues Programm jahreszeitlicher Lieder und Songs in deutscher, plattdeutscher, dänischer und englischer Sprache, dazu einige Hippiesongs – mal politsich, mal melancholisch, mal frech und mal heiter. Am Sonnabend, 3. November, spielt die Folkgruppe nach zwei Jahren wieder in der Schnackstuuv Hütten, Unterhütten 21. Die norddeutschen Musiker haben wieder einige alte und zeitgenössische Songs neu arrangiert. Dabei ist bekanntes und unbekanntes Material von Hannes Wader, Kofelgschroa oder auch Bettina Wegner sowie Songs von Kris Kristofferson und Buffy St. Marie. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Hutgage gebeten. Zudem ist eine Vorbestellung der Plätze erwünscht. Informationen unter info@schnackstuuv.de und unter Telefon 04353 / 991824. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.