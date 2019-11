Handball-Oberliga der Männer : Jens-Christian Woldt gibt sein Heimcomeback bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg

Trainer Tim Ullrich setzt gegen die SG Hamburg-Nord nach dem Ausfall von Tim Dau und Malte Pieper auf den Routinier.

21. November 2019, 14:47 Uhr

In einem Mittelfeldduell der Handball-Oberliga der Männer empfängt die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg (7.) am Sonnabend um 16.45 Uhr in der Heidesandhalle die SG Hamburg-Nord (11.). Beide Teams sind Leidensgenossen, beide traf im Sommer der lange Arm der Spieltagsplaner. Sie erwischten ein derart knackiges Auftaktprogramm, dass sie sich nach der Hälfte der Hinrunde in der unteren Tabellenhälfte wiederfanden. Nach dem schwierigen Saisonstart ha-ben sich die Schülper und die Hamburger aber gefangen und den Neustart eingeläutet. Seit zwei Spieltagen treffen sie auf Gegner ihrer Kragenweite. Und prompt fangen beide Teams an zu gewinnen: die HSG zweimal hintereinander gegen den TSV Weddingstedt und die SG Wift, Hamburg-Nord gegen Wift und den TSV Ellerbek. HSG-Coach Tim Ullrich fordert einen Sieg von seiner Mannschaft: „Auch wenn die SG mit breiter Brust anreist und die Vorzeichen eine Partie auf Augenhöhe versprechen – wir spielen zu Hause und wollen die Punkte in Westerrönfeld behalten.“ Mit einem Erfolg wäre Ullrichs erstes Etappenziel, eine zweistellige Punkteanzahl vor Weihnachten, bereits erreicht. Bis dahin wartet aber noch ein hartes Stück Arbeit auf sein Team, zumal der linke Flügel morgen recht verwaist daherkommen wird. Malte Pieper und Tim Dau, die Top-Torschützen der HSG, werden fehlen. Umso positiver, dass ein alter Bekannter sein Heimcomeback feiern wird. Jens-Christian Woldt trainiert schon seit Wochen mit der Mannschaft. Der Rückraum-Linke, der bis zu seinem Rücktritt im Sommer 2017 stets einer der Haupttorschützen bei der HSG war, durfte bereits vor zwei Wochen in Neumünster ein paar Minuten Oberliga-Luft schnuppern. „Jens-Christian ist richtig fit. Er wird uns mit Sicherheit helfen können. Mit seiner Emotionalität wird er die jungen Spieler mitreißen“, lobt sein Coach. Und auch die Fans dürften aus dem Häuschen sein, ihren „Flensi“ wieder auf dem Parkett begrüßen zu können.