Jeder hat seine eigene Spargelreihe

Projekt von Sönke Gosch in Hohn: Ackerboden mieten – und das Edelgemüse selber ernten

von shz.de

07. Mai 2019, 21:45 Uhr

Hohn | Die Spargelsaison ist eröffnet – auch auf dem Spargelfeld in Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde von Sönke Gosch. Jedoch gibt es hier eine Besonderheit: Die Reihen wurden im Vorfeld an Privatpersonen vermietet, die in der Saison aus ihrem 90 Meter langen Wall bis zu 100 Kilo weißen Spargel ernten. Wichtige Frage in diesem Zusammenhang: Wie hoch ist die Miete? 60 Euro für 90 Meter pro Saison.

Die Idee ist dem Landwirt aus der Not heraus entstanden. Denn Spargelanbau bedeutet hohe Kosten. Außerdem ist es schwer, geeignete Arbeitskräfte zu finden, die bereit sind, am frühen Morgen auch bei kalten Temperaturen zu ernten. Wirtschaftlich gesehen „bleibt da nicht mehr viel über“ sagt Sönke Gosch. So kam ihm die Idee, die Reihen zu vermieten und startete das Projekt in dieser Saison. Und das trägt Früchte: „Alle Reihen sind vergeben“, stellt er zufrieden fest.

Für die Hobby-Spargelstecher bedeutet das noch bis zum 24. Juni täglichen Einsatz mit dem Spargelmesser. Dabei werden je nach Witterung täglich bis zu drei Kilogramm Spargel geerntet. Toralf Koevel aus Hohn nutzt dieses Angebot im Umkreis gern und ist seit Ostermontag aktiv: „Als Sönke erzählte, dass er aufhören wolle, wusste ich nicht, wo ich zukünftig so guten Spargel herbekommen sollte.“ Also mietete er eine Reihe und ist täglich nach der Arbeit beim Spargelstechen, häufig mit Sohn Mirko, anzutreffen.

„Ich schätze sehr, dass dieser Spargel nicht unter die Folie kommt, um die Ernte zu beschleunigen. Hier kann er natürlich wachsen“, schätzt Koevel die gute Qualität des Edelgemüses auf diesem Feld. Der geerntete Spargel wird verzehrt, eingefroren oder unter den Familienmitgliedern und den Arbeitskollegen verteilt.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsrezept beschreibt der Hohner die klassische Zubereitung: „Am liebsten habe ich Spargel mit brauner Butter und geräuchertem Schinken.“ Am Ende der 20-minütigen Aktivität sind etwa anderthalb Kilo Spargel im Korb. „Jetzt heißt es waschen, schälen, kochen und essen“ freuen sich Vater und Sohn auf den Lohn nach getaner Arbeit.