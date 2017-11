Narren am Kanal : Jecken starten in fünfte Jahreszeit

vergrößern 1 von 1 Foto: becker 1 von 1

Der Carneval-Club Rendsburg (CCR) hat außerhalb der Stadtgrenzen seine 42. Session eröffnet. Rund 100 Gäste und Vereinsmitglieder feierten am Sonnabend im „Hotel Heidehof“ in Büdelsdorf. Nachdem die Auftaktveranstaltung der Karnevalisten vergangenes Jahr noch in der Kantine der Deula in Rendsburg-Süd über die Bühne ging, zog es die Narren jetzt in die Nachbarstadt.

„Die Saalgröße ist passend für 100 Gäste, es gibt Umkleidemöglichkeiten für die Gäste, und wir sind sehr gut aufgenommen worden“, begründete Vereinspräsident Dieter Riemenschneider den Ortswechsel. Er könne sich vorstellen, dass der „Heidehof“ zum festen Domizil der des CCR werde.

Den Umzug in die Nachbarstadt nahm Rendsburgs 2. stellvertretender Stadtpräsident Lothar Möhding ganz pragmatisch zum Anlass, Riemenschneider mit einem Stadtwappen als Anerkennung auszuzeichnen. „Der CCR bringt nicht nur Freude nach Rendsburg, sondern in die ganze Region.“ Nachdem die letztjährige Jugendprinzessin Tia I. verabschiedet war, eröffneten Möhding und Riemenschneider die 42. Session.

Dann machte der CCR-Präsident es spannend. Hat der CCR eine neue Tollität gefunden? Er hat. Unter den Klängen des Rendsburger Musikkorps zogen Tanja I. und Torsten I. als neues Prinzenpaar in den Saal ein. Die Rendsburger Tanja Arndt und Torsten Frahm, die auch im wirklichen Leben ein Paar sind, werden den CCR in dieser Saison repräsentieren. „Ab sofort wird nach unserer Pfeife getanzt“, kündigte die Karnevalsprinzessin mit einem Lächeln an.

Der Eidernarr Marco Rohwer, das CCR-Minimariechen Lea, die Minigarde, Tanzmariechen Liberty und die Juniorengarde des Vereins sowie der „CCR-Sauhaufen“ traten bei der Sessionseröffnung auf und begeisterten das Publikum. Zu Beginn wurde es allerdings ernst. Die CCR-Mitglieder widmeten ihrer kürzlich verstorbenen Schriftführerin Ulrike Reimers eine Gedenkminute.

Am 27. Januar wird weiter gefeiert. Dann steht die Prunk- und Kostümsitzung im „Hohen Arsenal“ auf dem Programm. Einen Tag später startet an gleicher Stelle die Kinder-Faschings-Fete. Am 11. Februar wird das Rathaus gestürmt. Danach folgt auf dem Willy-Brandt-Platz um 13 Uhr der Startschuss für den Straßenumzug durch Rendsburg. Zusätzlich werden auch die Seniorenheime „Neue Heimat“ (4. Februar) und „Hog’n Dor“ in Westerrönfeld (14. Januar) von den CCR-Narren besucht. Und am Aschermittwoch, 14. Februar, klingt die Session mit einem „Strafgericht“ aus.