Neue Bestmarken : Janne Ohrt vom MTSV Hohenwestedt im Siebenkampf in Galaform

17-jährige Leichtathletin knackt in Lübeck locker die Norm für die deutsche Mehrkampf-Meisterschaft.

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 15:31 Uhr

Lübeck | Janne Ohrt vom MTSV Hohenwestedt präsentierte sich in ihrem ersten Siebenkampf dieser Saison in toller Form. Beim Sportfest des LBV Phönix Lübeck gewann sie den Siebenkampf der U18 mit neuer Bestleistung von 5230 Punkten vor Sabrina Heil (TSV St. Peter-Ording, 4815) und verbesserte ihre bisherige Bestleistung um 514 Punkte.

Keine Hürde war die DM-Norm von 4500 Punkten. Die 17-Jährige schaffte über im 100-Meter-Sprint, über die 100 Meter Hürden und im Weitsprung jeweils die Norm der „Deutschen“ im Einzel der U18. „Janne ist absolut fit“, sagte Trainer Dirk Richter. „Den Siebenkampf habe ich nur mal aus Spaß mitgemacht. Mit der Punktzahl und den Leistungen bin ich absolut zufrieden“, kommentierte Ohrt ihre diesjährige Siebenkampf-Premiere, in der ihr drei persönliche Bestleistungen gelangen.

Über die 100 m verbesserte sie ihre Bestmarke um 19 Hundertstelsekunden auf 12,47 Sekunden. Über die 100 m Hürden blieb sie in 14,34 Sekunden knapp über ihrer bisherigen Bestzeit von 14,25 Sekunden. „Das war schon eine starke Zeit. Nur der Gegenwind von 3,4 Metern pro Sekunde verhinderte eine neue Bestzeit“, sagte Coach Richter. Nach 1,66 m im Hochsprung rundete die Hohenwestedterin mit 9,82 m im Kugelstoßen den ersten Wettkampftag mit insgesamt 3119 Punkten ab. Richter: „Zehn Meter hätten es gern sein sollen. Die hat sie zuletzt bei einem Wettkampf in Bredstedt klar übertroffen. Allerdings hatte Janne da auch sechs Versuche.“

Am zweiten Tag schaffte Ohrt zwei persönliche Bestleistungen. Den Speer warf sie auf 39,12 m, im Weitsprung gelangen 5,82 m. Mit neuer Bestleistung über die 800 m in 2:32,18 Minuten beendete sie den Siebenkampf. Trotz der DM-Norm wird das MTSV-Talent bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der U18 (21. bis 23. August in Vaterstetten) nicht teilnehmen. „Das wird terminlich zu eng“, so Athletin und Trainer unisono.

Der Schwerpunkt liegt klar bei den deutschen Einzel-Meisterschaften der U18 am 5./6. September in Heilbronn. Dort hat Janne Ohrt den DM-Titel im Weitsprung zu verteidigen, im Stabhochsprung gab es in der Vorsaison Bronze.